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Paris

  1. Maisons de Campagne
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  4. On a testé le château tout compris à 45 minutes de Paris qui rend les week-ends en famille (presque) trop faciles
    © Château de Villiers-le-Mahieu - Les Maisons de Campagne | On a testé le château tout compris à 45 minutes de Paris qui rend les week-ends en famille (presque) trop faciles
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Critique

Château de Villiers-le-Mahieu - Les Maisons de Campagne

5 sur 5 étoiles
Activités, repas, spa, Kids Club : au Château de Villiers-le-Mahieu, tout est inclus et le programme est bouclé avant même qu'on pose les valises.
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Marine Delcambre
Écrit par Marine Delcambre
Responsable éditoriale et contenus digitaux
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Time Out dit

Un môme de 2 ans qui refuse de lâcher sa draisienne même au moment de dormir, et qu'on finit par border avec dans la chambre. C'est ça, Villiers-le-Mahieu, château tricentenaire dans les Yvelines labellisé Les Maisons de Campagne.

Le truc qui rend l'endroit franchement addictif, c'est le tout compris. Activités, repas, spa, sports : y'a rien à débourser en plus, rien à négocier avec les enfants sur ce qui est « en supplément » ou pas. On débarque, on lâche les valises, c'est parti. Le séjour suit un programme minuté, de l'arrivée le samedi à 16h au départ le dimanche soir. Le château sort 98 chambres ouvertes sur la campagne : familiales, communicantes, avec lits bébé et matelas à langer sur demande. Pour les grandes familles ou les groupes de potes, La Grange (neuf chambres, deux salons, cheminée) et Le Cottage (cinq chambres, salon, salle à manger) se privatisent le temps d'un week-end.

Côté programme : la marmaille s'éclate au Grenier de Gustave ou au Kids Club encadré par des pros (tir à l'arc, chasse au trésor, feu de camp, boom du samedi soir). Baby-sitting pour les moins de 3 ans, disponible sur réservation (en supplément pour le coup). Pendant ce temps, les parents filent au spa Nuxe de 700 m² pour profiter de sa piscine intérieure chauffée, de son sauna, de son hammam et des massages à la carte. Les bébés nageurs démarrent dès 6 mois, vélos et trottinettes sont en libre-service, piscine extérieure dès juin.

Reste la bouffe, qu'on aborde avec des attentes basses ; on imagine le self de cantine, bof-bof. Raté : vrai menu, plats élaborés, et un brunch avec tellement de choix qu'on en fait deux fois le tour avant de se décider..

Et une fois qu'on a goûté à ça, honnêtement, on voit mal pourquoi on rentrerait.

Infos

Adresse
Rue du Centre
Villiers-le-Mahieu
78770
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