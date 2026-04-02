Time Out dit

Un môme de 2 ans qui refuse de lâcher sa draisienne même au moment de dormir, et qu'on finit par border avec dans la chambre. C'est ça, Villiers-le-Mahieu, château tricentenaire dans les Yvelines labellisé Les Maisons de Campagne.

Le truc qui rend l'endroit franchement addictif, c'est le tout compris. Activités, repas, spa, sports : y'a rien à débourser en plus, rien à négocier avec les enfants sur ce qui est « en supplément » ou pas. On débarque, on lâche les valises, c'est parti. Le séjour suit un programme minuté, de l'arrivée le samedi à 16h au départ le dimanche soir. Le château sort 98 chambres ouvertes sur la campagne : familiales, communicantes, avec lits bébé et matelas à langer sur demande. Pour les grandes familles ou les groupes de potes, La Grange (neuf chambres, deux salons, cheminée) et Le Cottage (cinq chambres, salon, salle à manger) se privatisent le temps d'un week-end.

Côté programme : la marmaille s'éclate au Grenier de Gustave ou au Kids Club encadré par des pros (tir à l'arc, chasse au trésor, feu de camp, boom du samedi soir). Baby-sitting pour les moins de 3 ans, disponible sur réservation (en supplément pour le coup). Pendant ce temps, les parents filent au spa Nuxe de 700 m² pour profiter de sa piscine intérieure chauffée, de son sauna, de son hammam et des massages à la carte. Les bébés nageurs démarrent dès 6 mois, vélos et trottinettes sont en libre-service, piscine extérieure dès juin.

Reste la bouffe, qu'on aborde avec des attentes basses ; on imagine le self de cantine, bof-bof. Raté : vrai menu, plats élaborés, et un brunch avec tellement de choix qu'on en fait deux fois le tour avant de se décider..

Et une fois qu'on a goûté à ça, honnêtement, on voit mal pourquoi on rentrerait.