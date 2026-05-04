Time Out dit

Dans une location, la première heure prend souvent des airs de chasse au trésor un peu piteuse : tire-bouchon aux abonnés absents, planche à découper reléguée quelque part entre le couvercle sans casserole et le dessous-de-plat en liège roussi. À croire que Solézane (Boutigny-Prouais, une heure de Paris, 220 m², jusqu’à 10 personnes) a été ourdie par deux âmes qui ont trop souvent connu ces villégiatures où l’on finit par émincer une tomate avec un couteau à beurre. Derrière le projet, Marine Madani, fondatrice de The Host, et Lucas Madani, moitié du studio Hauvette & Madani, déjà proprios du Moulin, dans le Perche sarthois.

Dans la cuisine rose, la promesse de la maison bien équipée devient concrète, jusqu’au robot pâtissier Smeg. Dans la salle à manger, un vaisselier en inox professionnel aligne ses verres à pied. Au salon, le plafond en raphia fait son effet de cocon, tandis que les canapés signés Hauvette & Madani (forcément), campés devant la cheminée, compromettent toute tentative de promenade digestive. On était venu prendre l’air, on restera donc vautré.

La maison accueille bandes et familles sans virer au dortoir. Cinq chambres, aucune mauvaise pioche. La Une, toute d'imprimé floral rouge Lucas du Tertre, a vue sur le jardin. La Deux concentre miroir en acier et patères 70’s dans 11 m² bien tenus. La Trois coche la suite qu’on réserve en premier : tête de lit en liège brut, vichy jaune et salle de bain attenante avec douche et baignoire îlot. À l'étage, la Piccola transforme ses lits superposés en capsule graphique grâce aux rideaux Issé. Et la Cinq respire large avec ses 22 m² de lumière traversante, son king size twinable et, en bonus, un lit Stokke pour mini passager.

Par temps gris (la campagne francilienne n’a plus grand-chose à prouver en la matière), la Family Room règle l’affaire des enfants avec rétroprojecteur et jeux. Ce qui règle, par ricochet, celle des parents. Dehors, une table sous les arbres et une balançoire pour un déjeuner qui s’étire jusqu’à ce que quelqu’un prononce le mot « sieste ». Sur demande : chef végétal, cours de céramique, sophrologue-masseuse. Et quand l’envie de sortir finit par gagner les plus vaillants : Bois des Louvières, Malowe Nature, Bergerie nationale, Serre aux Papillons, étangs de Hollande, Safari de Thoiry, Les Quat’Zarts à Maulette ou château de Maintenon, à vingt minutes.

Bref, une maison de campagne comme on en fantasme depuis son canapé parisien ; assez proche pour partir sur un coup de tête, assez réussie pour rentrer à reculons.