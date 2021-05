Beau Festival 2021

Le Beau Festival revient le 17 juillet à Station Nord.

Comme Didier Deschamps rappelant Karim Benzema, le Beau Festival revient sur l'une des terres de ses premiers émois, en s'installant pour sa quatrième édition, à Station Nord, l'immense nouveau terrain de jeu du Collectif MU. Un cru 2021 qui se déroulera sur la seule journée du 17 juillet, pour un format plat du pied sécurité direct dans le petit filet opposé.

Mais ce qui est appréciable avec le Beau et son programmateur Nicolas Chiacchierini, c'est que sa conception de la sécurité à lui, c'est de taper dans tous les sens et tous les genres. Avec cette année, six groupes/artistes (dont, à noter, une majorité de meufs) et presque autant d'aventures. Et le groupe qu'on a envie de tamponner du macaron "ça serait con de les rater", c'est Los Bitchos : quatre (ou cinq) Londoniennes qui font une sorte de cumbia instrumentale, le tout sur une planche de surf-rock laquée au psychédélisme. Egalement dans le pack de 6 du Beau : la Marocaine ڭليثرGlitter٥٥, sa techno sourde, ses flèches acid et ses sonorités orientales; la soul 2.0. montée sur ressorts jazzy de Crystal Murray, et l'aventureuse pop d'Ariel Tintar. Enfin, pour faire chauffer les platines, le Beau conviera les collectifs Noir Divine et Fils de Vénus - jamais trop loin ces derniers, dès qu'il s'agit des bons coups. C'est ce qui s'appelle un beau programme en perspective.