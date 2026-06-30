Hélène Tchen Cardenas, photographe d’identités

La quête d’identité peut être un chemin joyeux. C’est ce que semble dire Hélène Tchen Cardenas à travers l’esthétique pop et lissée de ses clichés. Née en France d’un père états-unien d’origine chinoise, la photographe de 34 ans a grandi à Paris avec sa mère née en Colombie. Évidemment, dès qu’elle a commencé la photo, en autodidacte après des études de cinéma, le thème s’est imposé. « C’était toujours la même chose qui revenait, raconte-t-elle. J’étais très intéressée par tout ce qui était en lien avec l'identité, la beauté aussi. »

© Hélène Tchen Cardenas Claudia Riviera prise en photo par Hélène Tchen Cardenas

Lors de son exposition Closer to Us en 2024, elle présente ainsi des portraits de personnes qui lui ressemblent, doublée d’une série de témoignages vidéo intitulée In Between Worlds, « entre les mondes ». « C’était très important pour moi d'aller interviewer des personnes issues des seconde ou troisième générations d'immigration en France. »

Renouer avec sa partie chinoise

Hélène, qui a rencontré son père à 11 ans, a surtout baigné dans la culture de sa famille colombienne. Elle va danser aux soirées salsa Agua e Lulo au Point Ephémère, à celles de sa copine Claudia Rivera à la Machine, ou manger dans des restos colombiens comme Comité Caribe ou Mi Tierra. Cette exposition lui a donné l’occasion de rencontrer des personnes d’origine chinoise et de renouer avec cette partie de son identité. « Ça a été un peu compliqué avec mon identité côté asiatique, parce que je n’avais pas de lien avec ça culturellement, et aussi à cause du racisme ordinaire par rapport aux communautés asiatiques. Du coup, ça a été une belle manière de me réapproprier mes origines. »

© Hélène Tchen Cardenas Jeanne prise en photo par Hélène Tchen Cardenas

Elle a aussi reçu un coup de pouce inattendu de Bad Bunny avec son show au Super Bowl : « Il a vraiment touché plein de gens, au-delà des communautés latino-américaines. J’ai vu qu’il avait même buzzé en Chine ! Mes deux cultures, j’adore. » Elle a d’ailleurs « super hâte » d’aller en Chine pour la première fois prochainement, et de continuer sa quête en développant des séries sur « les identités alternatives ». « C’est quelque chose de très beau d’avoir l'opportunité et le privilège de voyager dans son pays d'origine et de profiter de sa culture de naissance. »