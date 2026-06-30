Hélène Tchen Cardenas, photographe d’identités

La quête d’identité peut être un chemin joyeux. C’est ce que semble dire Hélène Tchen Cardenas à travers l’esthétique pop et lissée de ses clichés. Née en France d’un père états-unien d’origine chinoise, la photographe de 34 ans a grandi à Paris avec sa mère née en Colombie. Évidemment, dès qu’elle a commencé la photo, en autodidacte après des études de cinéma, le thème s’est imposé. « C’était toujours la même chose qui revenait, raconte-t-elle. J’étais très intéressée par tout ce qui était en lien avec l'identité, la beauté aussi. »
Lors de son exposition Closer to Us en 2024, elle présente ainsi des portraits de personnes qui lui ressemblent, doublée d’une série de témoignages vidéo intitulée In Between Worlds, « entre les mondes ». « C’était très important pour moi d'aller interviewer des personnes issues des seconde ou troisième générations d'immigration en France. »
Renouer avec sa partie chinoise
Hélène, qui a rencontré son père à 11 ans, a surtout baigné dans la culture de sa famille colombienne. Elle va danser aux soirées salsa Agua e Lulo au Point Ephémère, à celles de sa copine Claudia Rivera à la Machine, ou manger dans des restos colombiens comme Comité Caribe ou Mi Tierra. Cette exposition lui a donné l’occasion de rencontrer des personnes d’origine chinoise et de renouer avec cette partie de son identité. « Ça a été un peu compliqué avec mon identité côté asiatique, parce que je n’avais pas de lien avec ça culturellement, et aussi à cause du racisme ordinaire par rapport aux communautés asiatiques. Du coup, ça a été une belle manière de me réapproprier mes origines. »
Elle a aussi reçu un coup de pouce inattendu de Bad Bunny avec son show au Super Bowl : « Il a vraiment touché plein de gens, au-delà des communautés latino-américaines. J’ai vu qu’il avait même buzzé en Chine ! Mes deux cultures, j’adore. » Elle a d’ailleurs « super hâte » d’aller en Chine pour la première fois prochainement, et de continuer sa quête en développant des séries sur « les identités alternatives ». « C’est quelque chose de très beau d’avoir l'opportunité et le privilège de voyager dans son pays d'origine et de profiter de sa culture de naissance. »