Orchestres multitalents et festivals fureteurs : la musique est le nouveau Graal de la Maison ronde

Le bâtiment circulaire installé en bordure de Seine, face à l’île aux Cygnes, depuis 1963, a été rebaptisé Maison de la Radio “et de la Musique” en 2021. Une manière pour la direction de Radio France de mettre en avant la dimension artistique de la Maison ronde, généralement éclipsée médiatiquement par les invités de la matinale de France Inter, ses humoristes (ça va parfois ensemble) et la lumière des six autres stations de radio publiques qui y sont installées.

Mille et un orchestres et événements

Le lieu abrite pourtant plus de 60 studios d'enregistrement et quatre formations musicales, l’Orchestre national, l’Orchestre philharmonique, le Chœur et la Maîtrise de Radio France, qui se produisent entre l’auditorium et le fameux (et magnifique) Studio 104. Les musiciens des différents orchestres jonglent entre les représentations et les styles musicaux, la filmographie de Maurice Jarre, du Beethoven, du Bach, du Mahler, du klezmer ou du tango.

On trouve aussi également dans la prog des spectacles et concerts pour enfants, du jazz, de la pop, sans oublier les festivals maison, comme le Jazz sur le Vif en mai, le fureteur Festival Présence(s), qui rend hommage à ses explorateurs sonores comme Steve Reich, ou l’Hyperweekend, lancé en 2021, qui organise des collaborations inédites entre des figures de la nouvelle scène française.

Côté billetterie

La Maison de la Radio et de la Musique, c’est le service public, alors les prix des concerts suivent une grille tarifaire bien étudiée, qui va de 10 à 92 euros selon les catégories. Il y a plusieurs moyens de réduire la facture, comme le Pass Concert, le Pass Jeunes à 28 euros pour les moins de 28 ans ou en prenant une place à la dernière minute à 10 ou 25 euros selon le concert. Et les événements gratuits ne manquent pas tout au long de l’année.