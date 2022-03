Air chair sur la Seine au Club nautique du 19e

Il paraît qu’on se baignera dans la Seine en 2024. En attendant cet assainissement (comme on pourrait attendre Godot), mieux vaut enfiler une combi avec le Club nautique du 19e et embarquer sur « Taz » ou « Pâque Boat » (ce sont leurs sobriquets) pour une folle session aquatique et acrobatique sur la Seine. Au choix, selon le degré de « warriorisme » : air chair, wakeski, wakeskate, aquaplane ou le plus traditionnel wakeboard. Pour ceux qui n’auraient pas suivi les nouvelles déclinaisons de la glisse, petit mémento. Prenons peut-être le plus opaque : le air chair ou sky-ski. C’est un monoski avec une petite aile en dessous permettant de virevolter dans les airs et faire des figures de malade. Plus abordable : le wakeskate. C’est un dérivé du wakeboard à la différence près que l’on ne saute pas avec. A distinguer du wakeski, petits skis permettant de faire des rotations et des sauts. Enfin, l’aquaplane se met à la portée de tous. Ancêtre du ski nautique, il se réduit à une planche tractée par le bateau, sur laquelle on évolue de la position horizontale à la position verticale. De quoi surfer week-ends et jours fériés entre le pont de Suresnes et le pont de Saint-Cloud, avec des formules pour tous les niveaux. Reste plus qu’à vous mettre à l’eau.



Où ? face au, 36 quai Alphonse-le-Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt

Combien ? à la carte, les infos sur le site du club