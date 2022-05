Les meilleurs festivals (tous genres confondus) à Paris

Freestyle revient à la Villette pour célébrer la street culture sur trois jours de teuf gratos en plein air, Pour l’occasion, toujours entre danse, musique, glisse et mode. Pour ouvrir les festivités, on trouve une grosse soirée clubbing ponctuée de performances queers. Drag shows, danses urbaines, concerts et DJ sets nous feront danser jusqu’au bout de la nuit tandis qu’une fresque de street art sera réalisée sous nos yeux. Le samedi, les spectacles de danse s’enchaînent. Voguing, hip-hop, battles et ateliers de popping et de waacking donnent le rythme et nous mettent en jambes pour les fiestas du soir. Le soir, c’est une roller party, avec les plus grandes star du DJing hip-hop aux platines, du collectif Excuse My French au DJ Cut Killer. Enfin, le dimanche, on zappe le poulet hebdomadaire chez papi et mamie au profit d’un défilé de mode dansé, d’un street show entre breakdance et électro, et d’une grosse teuf clubbing proposée par le collectif Frequency.