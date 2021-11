Les meilleurs festivals (tous genres confondus) de Paris

Un festiquoi ? Un festival vingt dieux ! Tant de temps sans qu’il a presque fallu qu’on ressorte le Petit Robert. Et après un été en forme de tremplin, la vie des festivals semble bel et bien reprendre ses droits en cette rentrée. Dans ce dossier, pas de jaloux : Time Out a réuni toutes les accointances et autres passions : des festivals de cinéma, de musique, de gastronomie, de théâtre… Et histoire de faire un peu le ménage dans cette proposition festivalière aussi garnie qu'un tract de Lutte Ouvrière, on a décidé de ne sélectionner que ce qui se fait de mieux.