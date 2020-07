Les meilleures plages à Paris et sa banlieue

Palmiers, paillotes et plus de 5 000 m² de sable fin au bord de plus de six plans d'eau : le rêve ! Un plongeon qui se mérite, entre le RER jusqu’à Cergy-Préfecture, le trajet en bus et la bonne petite marche. Un toboggan de 150 m suscite les waaah et les aaah d’une marmaille dopée à la vitamine C, mais c’est vivable. Et puis, vous pourrez toujours vous évader dans le parc de plus de 250 hectares.

Les étangs de Cergy-Neuville, 95000 Cergy-Pontoise. Du 2 juin à fin septembre, tous les jours. Baignade ouverte de 12h à 19h en semaine et de 10h30 à 19h le weekend. Tarifs baignade : de 0 à 6 €. Autres activités : de 0 à 50 €.