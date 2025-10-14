Paris

Paris

Bonvivant Pizza, la dolce vita croustille rive gauche
© Antoine Besse

Critique

Bonvivant pizza

4 sur 5 étoiles
Vers Jussieu, de vraies bonnes pizzas à la pâte ultra-fine et craquante.
  • Restaurants | Pizza
  • Jussieu
  • prix 2 sur 4
  • Recommandé
Antoine Besse
Écrit par Antoine Besse
Journaliste
Time Out dit

Le discret empire épicurien de Julien Fouin (GrandCoeur, Jaja…) déborde rive gauche avec cette triplette étiquetée Bonvivant : le bistrot, la cave et, donc, sur le trottoir d’en face, la pizzeria. Un couloir poussin où la Grande Bouffe s’affiche en majesté et en italien, agrémenté d'une belle terrasse. Il n’y a pas la place pour un gros four napolitain mais ce n’est pas grave, car ici on sert la pizza à pâte fine et croustillante, à la romaine. Elle est préparée avec un mélange très digeste de trois farines italiennes bio (00, complète et semoule) et se repose trois jours.

Au menu, qui fait la part belle aux produits bien sourcés, cinq classiques et cinq recettes saisonnières originales, à découper aux ciseaux. L’impec cinq fromages 100 % italiens (ricotta, gorgonzola, scamorza, fior di latte, parmesan) enveloppe comme une bulle papale et l’automnale Sous-bois s’umamise avec des shiitakés, des trompettes-de-la-mort sous un buisson de poireaux frits. Hyper original et délicieux ! On fait couler avec des vins transalpins tirés d’une courte carte : Catarratto des Siciliens de Tule (28 €), Susucaru rosso de Frank Cornelissen (48 €)… Et en dessert, un maousse tiramisu aux pistache fini 

Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !

Infos

Adresse
4, rue des Ecoles
Paris
75005
Transport
Métro : Cardinal Lemoine; Jussieu
Prix
Pizza 14-19€
Heures d'ouverture
Tous les jours, de midi à 14h30 et de 19h à 23h.
