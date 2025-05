Tout change mais rien ne bouge aux Enfants du Marché. Au rayon nouveautés, Orfeo Ranieri (passé chez Cloche) s’est glissé aux fourneaux à la suite de Shunta Suzuki, et la cuisine a viré plus méditerranéenne et végétale. Le reste est en place : Michael Grosman (meilleur taulier aux Time Out Food & Drink Awards 2023) continue de veiller à la bonne marche gouailleuse de ce comptoir à délices posté au milieu du marché des Enfants-Rouges dont la coquinerie un rien surjouée fait rosir de plaisir les touristes texans (menu en anglais et prix déments) persuadés de vivre là une expérience so french.

Pas de résa, on harponne le premier tabouret inconfortable de libre et, accoudés à un bout de planche, on avise l’ardoise. Surprise ! Quelques plats végés se sont glissés dans ce temple de la protéine animale. En ce beau midi de printemps, on opte pour une assiette d'encornets et pois chiches dans une démoniaque sauce pimentée aux tripes de morue, orange comme le président états-unien mais nettement plus fréquentable. Puis, des darnes de turbot nacrées et piments de Padrón léchés par une superbe sauce verte à la feuille de figuier, caressante et subtilement sucrée.

Toujours pas de carte des vins : on fait confiance au préposé (mais 10 € le verre et au moins 40 € la bouteille). Vous pouvez retrouver ces étiquettes bien castées à la cave du resto. Bilan : ce vrai faux rendez-vous de fin de marché percutant et fantasque reste toujours aussi bon, mais avec une addition un poil moins raide – et plus alignée sur le confort relatif de l’endroit –, on tiendrait là le meilleur restaurant de Paris.

Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !