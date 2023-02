Les Awards et la manière : les meilleurs moments des Time Out Paris Food & Drink Awards

Et voilà c’est fini. Les Food & Drink Awards de Time Out Paris, les prix de la rédaction qui récompensent nos meilleurs moments à table et au comptoir et esquissent un portrait des restos, des bars et des équipes à suivre en 2023, ont eu lieu le 7 février au Palais de Tokyo. N’espérez pas d’objectivités critiques ou même de critiques objectives (on n’est pas en état), juste des instantanés arrachés à cette soirée.

Juge et party

On se souvient du regard étonné de la première invitée qui a déboulé sous la verrière brute du Palais de Tokyo où s'étalaient les stands colorés d’un marché d’un soir, plus chargé de stars qu’un mercato de NBA : Manon Fleury, Chloé Charles, Andrea Sham, Katsuaki Okiyama, Gianmarco Gorni, Guillaume Quenza, Sara Moudoulaud…On se souvient de l’enthousiasme d’Aurélie Panhellieux du CopperBay pour le vinaigre balsamique utilisé dans son twist de Lillet tonique : “Vas-y, goutte-le nature, tu vas voir !” (Effectivement il était bon.)



On se souvient de la joie communicative de l’équipe du Paloma (Paris 19) pour son Prix du meilleur bistrot. “Un bistrot de quartier, c’est exactement ce qu’on voulait faire ! On est tellement contentes !”



On se souvient de Justine Passerini (Passerina, meilleur nouveau bar à vin) qui a mis un salutaire coup de genoux dans l’entregent phallocrate ambiant : “Ça fait huit ans que je travaille à Passerini et les gens en parlent comme le lieu de Gio [Giovanni Passerini, son époux avec qui elle tient l’endroit], et ça commençait à devenir dur, donc je voulais juste remercier Houssine [directeur de Time Out] d’avoir compris qu’on était deux dans ce duo et que je pouvais exister par moi-même. Merci aussi à Time Out d’avoir toujours dit que Passerina était mon bébé et pas celui de mon mari !”

Bonne fête à tous.tes



On se souvient du Mermoz (meilleure équipe) qui monte sur scène à 15 (20 ?), une foule de sourires du chef future star au plongeur en passant par les apprenti(e)s. Chez Time Out, on voulait mettre l’humain et les équipes au centre de cette cérémonie : mission accomplie !



On se souvient que Kahlos Ephemere, drag-queen à la chevelure de jais, a insisté pour rappeler que le Sisters Midnight (Prix de la meilleure vibe), bar éminemment rock, est aussi un des lieux les plus queers et inclusifs de Pigalle.



On se souvient de Margot Lecarpentier (Combat) rayonnante avec son Prix du bar responsable par Bar World of Tomorrow reçu pour toutes ses actions pour la planète, depuis les produits en vrac jusqu’à son refus de prendre l’avion.



On se souvient qu’Aïtor Alfonso en maître de cérémonie a réussi à enquiller 10 prix et le triple de blagues en 45 minutes (record de la discipline).



On se souvient qu’il y avait autant de femmes que d’hommes sur scène et sur stands, qu’il y avait des versions végétariennes de tous les plats et des versions sans alcool de tous les cocktails. Parce qu’en 2023, on ne laisse personne sur le bas-côté.

Evening Disco Tonic Bongo



On se souvient de la délicatesse du ramen de Katsuaki Okiyama, des dents noires après le plat à l’encre de seiche de Chloé Charles et de la fierté (légitime !) de Gianmarco Gorni quand Alain Ducasse est venu slurper son diptyque moules/merguez à l’ananas… On se souvient du Krakatoa de Corentin Gaudin (Danico), grand cocktail parti trop vite (il s’est fait dévaliser). “L’année prochaine, j’en fais deux bidons.”



On se souvient de Michael Grossman qui hululait aux toilettes “Et c’est qui le meilleur taulier ?” (c’est lui).



On se souvient avoir découvert qu’Adrien Spanu (Prix du meilleur rétro) est aussi bon en œuf mayo qu’en choré disco sur les pépites 80’s exhumées par Belaria et Kendal.



On se souvient enfin qu’en rentrant chez nous, on s’est dit que c’était une belle fête bienveillante, joyeuse, inclusive… Et qu’on va la refaire l’année prochaine. Ce n’est que le début.

Le palmarès



• Meilleur bistrot de quartier : Paloma (20e)

• Meilleur resto de l’année : Le Doyenné (91770 Saint-Vrain)

• Meilleure équipe : Le Mermoz (8e)

• Meilleur taulier : Michael Grosman (les Enfants du marché, 3e)

• Meilleur rétro : Grande Brasserie (4e).

• Prix spécial : Virginie Godard

• Meilleur nouveau bar à vin : Passerina (12e)

• Meilleure carte de cocktails : Little Red Door (3e)

• Meilleure vibe : Sister Midnight (9e)

• Meilleur bar responsable par The Bar World of Tomorrow : Combat de Margot Lecarpentier (19e)