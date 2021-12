Time Out dit

4 sur 5 étoiles

Ma mission : mordre dans le burger le moins cher de Paris. Malheureusement, depuis qu’une vidéo TikTok révélant au monde la guitoune de la rue Alexandre-Dumas a amassé plus de vues que de bulletins pour Benoît Hamon, il faudrait l’appeler « Poireautez au moins une heure, mangez et cassez-vous » (mais ça ne rentre pas sur la devanture). Tout ça pour dire qu’il y a évidemment une file d’attente longue comme les CGU d’Instagram devant la deuxième adresse ouverte par le sympatoche Aniss Messadek, posée dans la chic rue Taitbout. Attention, le stock de pains préparés le matin pour le midi est limité (environ 200) – il est donc possible d’attendre et de s’entendre dire qu’il n’y a plus rien !

Une fois dedans, pas de dépaysement pour les habitués du resto du 11e : même déco avec murs lambrissés et mobilier en palette ; mêmes blagues affichées ( « soupe : 2 500 € ») mais surtout, toujours le même menu aux prix venus des années pré-Facebook : cinq recettes de burger entre 2,70 € et 2,90 €, les frites à 1 €, un soda à 1,50 €… On attaque le Ericophrène (sauce roquefort, oignons, poivrons et laitue) : pain maison aérien, vrai steak bien cuit, petite touche de roquefort. Franchement, c’est bon, même sans le ruineux supplément cheddar à 90 cents (on est moins fan du Tom Mouzay au munster qui manque de punch). Les frites, dorées comme un Séguéla revenant de Saint-Barth et relevée de curry (1,50 €), sont impériales. Et la crème brûlée (1,50 €) pourrait en remontrer à bien des brasseries.

Quand on demande comment ils font pour avoir des prix aussi serrés, la réponse fuse : « On fait tout maison, sauf le ketchup, et surtout on rogne sur nos marges. » Fin de la leçon d’économie, vous pouvez vous casser.