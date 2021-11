Time Out dit

2 sur 5 étoiles

Nous voilà fin 2021 et pas la moindre voiture volante à l’horizon, la téléportation n’avance pas et toujours aucun sabre-laser pour décapsuler les bières. Bref, il semblerait qu’on se soit fait bien carotte sur le futur… Heureusement que Pazzi (« fou » dans la langue d’Eros Ramazzotti) est là pour mettre un coup de kick dans l’avancée de l’avenir en proposant… le premier robot pizzaïolo au monde. E perchè no ?

Cette machine du démon trône derrière une vitrine au fond de cette petite cambuse proprette face à Beaubourg (écrans et fausses briques partout) : trois bras orange et inox breakdansent façon ligne de montage de Twingo dès qu’on a commandé sa pizza sur une borne (14 recettes au menu). Le pâton sort d’une trappe du mur puis est écrasé par une presse, un bras y verse délicatement la sauce tomate à partir d’un petit caquelon (c’est assez mignon). Dommage qu’aucune main robotique façon Terminator n’égrène les morceaux de bleu (oui j’ai pris une quatre-fromages), les ingrédients sont déversés loin des yeux. Un autre bras met la pizza dans le four, la sort pour la donner à un effrayant découpeur (tchac, tchac, tchac) qui nous la délivre. Temps total entre la commande et le carton dans les mains : environ 5 minutes.

Comme au jeu de go ou pour la détection des tétons sur les photos en ligne, la machine bat donc largement l’humain. Mais elle vaut quoi au final cette « 4 Fromazzio » (10,50 €) dont la recette – chèvre d’Andalousie, saint-nectaire, bleu d’Auvergne et mozza – est signée Thierry Graffagnino, triple champion du monde de pizza ? Elle est correcte, mais la pâte se montre curieuse, pas assez cuite autour, trop croustillante au centre… Des réglages sont encore nécessaires mais le four à bois et le pizzaïolo taiseux ont un bel avenir devant eux.