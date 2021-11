The Gazoline Stand

Time Out dit

4 sur 5 étoiles

Rendre cool une station-service… Oui oui, ce lieu où l’on vous déleste d’un rein pour vous permettre de continuer à répandre des particules fines et où le prix de la chips tutoie celui du safran. Plutôt tendu comme défi ! Mais ce n’est pas le genre de truc à effrayer Ramdane Touhami, ex-lascar skateur devenu mogul du luxe (les bougies Cire Trudon et les cosmétiques Officine Universelle Buly, c’est lui) qui garde intact, malgré sa respectabilité en platine, l’insolant mordant de ses débuts. Il avait percé en se foutant de la gueule de Colette, le concept store emblématique des années 2000, voilà qu’il propose cet improbable Gazoline Stand à un jet d’Arbre magique© du dôme des Invalides.

On y vend donc, sur une bande-son rigoureusement reggae, du super (2,20 € le litre, bienvenue dans un monde de pénurie), du dégrippant mais aussi, comme dans un mini-concept store, une sélection de produits sourcés : des sodas du monde (Jamaican Ginger Beer ou Otome au yuzu, environ 6 €), des ponchos impers pour cycliste en perdition, des t-shirts chelous, des autocollants marrants (« pompiste anarchiste »)… Côté « carburant pour humain », oubliez les cafés insipides et les sandwichs triangle industriels. Ici, on sirote un expresso bien vénère sorti d’une rutilante Victoria Arduino, la Rolls des percolateurs, et on mord dans des mortels hot-dogs veggies débordant de cheddar (5 €), bien installé en terrasse (obligé, il n’y a pas de place à l’intérieur). Le tout ferme à 19h mais pour rester dans un thème auto-moto, vous pouvez continuer l’apéro au Carburant…