Marché de Noël à la Felicità

En ces temps de fraîches températures, on vous emmène dans le sud (de Paris) ! Alors que le nord de la capitale phagocyte le genre, la Felicità, le tentaculaire restaurant de 4 500 mètres carrés du groupe Big Mamma situé dans le 13e arrondissement, vous convie à son marché de Noël le dimanche 12 décembre.

Au menu de l'événement, on retrouvera plusieurs exposants de types responsables avec dans le lot : la Box à planter pour faire du jardinage, les capsules à café recyclable de WayCap, des cosmétiques solides de la marque Ciment Paris ou encore l'épicerie fine The Spice Collection.

Egalement annoncés : des ateliers pour faire des couronnes de Noël, des pancakes, gaufres et vin chaud, des chants et un sapin de 7 mètres de haut. On ne va pas se mentir, ce qui est annoncé n'a pas vraiment l'accent italien, espérons que des panettones feront le voyage. Au pire, c'est pas comme si le lieu manquait de spécialités transalpines à servir !