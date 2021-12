Marché de Noël de la Bellevilloise

Alors qu'elle vient tout juste d'accueillir Mi-livre Mi-raisin, ce festival célébrant les fins vins et les plumes acérées, la Bellevilloise enchaîne sans transition avec son marché de Noël. Pour le troisième week-end d'affilée, les 18 et 19 décembre, l'iconique lieu de la rue Boyer investit une dernière fois sa maintes fois réactivée friche du 88 Ménilmontant – la Miroiterie pour les anciens. On y trouvera une petite dizaine de stands avec par exemple l'éditeur de jeux de société Bala Jeux, les baux à base de CBD de la marque Fleury CBD ou encore Le Parisienne, un compte Insta devenu un livre qui détourne des articles du Parisien. On annonce également du vin chaud, de quoi vous remettre de la grimpette de la rue de Ménilmontant.