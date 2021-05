Paris Loves Vinyl x Disquaire Day x Hasard Ludique

(Paris Loves Vinyl) fois (Disquaire Day) au carré de (quai couvert du Hasard Ludique) égal... Un plan qui devrait éreinter pas mal d'excités du microsillon ! Traduction pour ceux qui préfèrent la musique aux maths : à l'occasion de la première session du Disquaire Day qui aura lieu le samedi 12 juin 2021, la grand' messe Paris Loves Vinyl convie pas moins de vingt-cinq disquaires et labels à ramener leurs bacs sur les quais couvert de l'ancienne Petite Ceinture, tout ça sur entrée libre et gratuite !

On commence à connaître la musique avec Paris Loves Vinyl : une tonne de vinyles en vente (15 000 pour cette fois-ci), tous goûts et couleurs confondus, et des mains de dieu pour gérer les platines et l'ambiance. Les choses vont gentiment se mettre en place avec l'annonce au fil des jours des différents participants. Les impatients se détendront en apprenant les présences déjà officielles de Listen Records et leurs trouvailles du monde entier, Soul Ableta ou encore Wan Chai Records, spécialiste des raretés d'Asie. Musique maestro !