L’Ecran Pop présente Grease

Karaoké. Comédie musicale. Deux activités dont la simple évocation provoque l’émeute dans le cerveau de bon nombre de Parisiens. Alors imaginez l’alliance de ces deux choses. L’Ecran Pop propose justement de lier ces deux plaisirs coupables, le tout dans le cadre plus que prestigieux du Grand Rex. Parmi les films adaptés, il y a Mamma Mia, Les Demoiselles de Rochefort et Bohemian Rhapsody, et puis Grease qui sera à l’affiche le 10 février. Outre la projection sous-titrée, la légende raconte même qu’un concours de costumes sera au programme. Alors sortez la gomina, votre plus beau perf’, vos plus belles robes et jouez-là comme Olivier Newton-John et John Travolta !