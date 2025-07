Voici les 20 meilleures villes au monde pour sortir la nuit, selon "Time Out"

Où fait-on vraiment la fête en 2025 ? Pour le savoir, "Time Out" a interrogé plus de 18 000 fêtard(e)s à travers le monde et compilé les avis de ses journalistes locaux pour établir son classement des meilleures villes pour la vie nocturne.

Qu’est-ce qu’une bonne soirée ? Tout dépend de qui en parle. Pour les uns, c’est une piste de danse moite, trois Spicy Margarita et un retour en taxi à l’aube, la chemise froissée et les oiseaux en bande-son. Pour d’autres, c’est un paquet de cartes, un trottoir et une discussion qui dure. Ça peut aussi être un bar à vinyles bien planqué, une rave dans une friche, ou même une session sueur dans un sauna.

En 2025, la nuit ne se vit plus comme avant. Elle se transforme. Elle s’infiltre là où on ne l’attend pas : dans des clubs sans alcool, des supperclubs où l’on dîne avant de danser, des bars d’écoute, des galeries qui virent dancefloor. Et cette nuit protéiforme, multiple, locale, Time Out a voulu la cartographier.

On a interrogé plus de 18 000 noctambules à travers le monde pour savoir où la nuit valait vraiment le détour. On leur a demandé comment ils notaient leur ville : est-ce que c’est amusant ? est-ce que ça coûte un SMIC ? est-ce qu’on peut encore y sortir sans planifier sa soirée trois semaines à l’avance ? On a filtré, affiné, et retenu une seule ville par pays – la plus aimée, la plus fêtarde, la plus vivante.

Puis on a convoqué un jury de teufeurs éclairés – nos rédacteurs locaux, des journalistes culture, des experts du BPM – pour départager tout ça. Résultat ? Un top mondial des villes où la nuit ne dort jamais. Dans ce classement, il y a bien sûr des bastions de la fête – Berlin, Madrid, Paris – mais aussi des surprises, des outsiders, des scènes hybrides et des ambiances qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. On parle de dancehall, de gqom, d’amapiano, de drag shows, de fêtes queer, de rues pleines à 3h du matin, de cocktails à base de mezcal, de techno sans fin.

Que vous soyez clubber du vendredi ou flâneur nocturne du jeudi, il y a ici une ville faite pour vos nuits. Voici selon Time Out les 20 meilleures villes au monde pour sortir en 2025. Et on vous prévient : vous risquez de ne pas vouloir rentrer.