Paris dans le top 3 mondial des meilleures villes pour la vie nocturne, selon "Time Out"

Raves de 48 heures, collectifs queer survoltés, clubs alternatifs et nuits qui s’étirent jusqu’au lundi matin : en 2025, Paris vit une véritable renaissance nocturne. À tel point que Time Out classe la capitale à la troisième place de son palmarès mondial des villes où la nuit ne s’arrête jamais.

Un nouvel âge d’or de la nuit parisienne s’éveille ! Des collectifs queer à suivre comme la Créole, Divin0 ou le Bunker parsèment la ville de joyeuses fêtes inclusives et intersectionnelles où résonnent dancehall, perreo et afro, montrant que la techno n’a plus le monopole sur les dancefloors. Pour les accros aux BPM, d'exceptionnels clubs en dur ont éclos cette année, entre la petite salle pointue comme Essaim et l’immense temple industriel qu’est le Mia Mao. Le quart nord-est de la ville peut même s’enorgueillir d’offrir, de la Station au Nexus, en passant par le Gore ou le Glazart, la plus grande concentration de clubs d’Europe pour des fêtes non-stop de 48 h. Vous n’êtes pas couchés ! Résultat : Paris décroche la troisième place dans notre classement des meilleures villes du monde pour la vie nocturne en 2025.

Et dans le reste du classement ?