10 000 pièces à moins de 10 € : la plus grande friperie itinérante de France débarque sur un rooftop parisien

@ Photo by Anthony Sebbo on Unsplash | Plus de 10 000 vêtements à partir de 2 € vont envahir un rooftop du 18e

Sur 800 m², la plus grande friperie itinérante de France déballera plus de 10 000 pièces vendues entre 2 € et 10 €. Bonne nouvelle : l’entrée est entièrement gratuite.

Les samedi 11 et dimanche 12 juillet 2026, de 12h à 19h, le Piou Piou Market posera ses portants à La Plantation, au 37 rue des Cheminots, dans le 18e arrondissement. Perché à 15 mètres de hauteur, ce rooftop de 800 m² accueillera pendant deux jours ce qui est annoncé comme la plus grande friperie itinérante de France.

Devenu l’un des rendez-vous bien connus de la seconde main en France, le Piou Piou Market organise ces prochaines semaines des événements dans plusieurs villes pour réunir friperie, création indépendante et animations lifestyle. À chaque étape, environ une tonne de vêtements est mise en vente afin de rendre la mode plus responsable, inclusive et accessible.

À Paris, plus de 10 000 vêtements, accessoires et bijoux seront proposés entre 2 € et 10 €. Au programme de la fouille : des basiques, du vintage, des grandes marques, des pièces originales et une sélection plus premium pour celles et ceux qui cherchent des trouvailles un peu plus pointues.

Le Piou Piou Market fera aussi de la place aux créateurs, créatrices et artisans indépendants, venus présenter leurs bijoux faits main, illustrations, pièces textiles, accessoires et objets de décoration. L’occasion de soutenir la création locale tout en découvrant des univers éloignés des grandes enseignes.

Entre deux portants, les visiteurs pourront passer par les stands de tatouage, de piercing, de nail art, de strass dentaires et de gems. Côté food, le rooftop servira des grilled cheese, des gua baos aux aubergines et de petites assiettes végétales à partager, avec une vue dégagée sur les toits de Paris. Un DJ set viendra enfin prolonger la journée du samedi.

Où ? Plantation, 37 rue des Cheminots, Paris 18e.

Quand ? samedi 11 et dimanche 12 juillet, de 12h à 19h.