106 spots 100% gratuits : on vous dit tout sur la folle prog de la Paris Gallery Weekend

Amateurs d’art, vous ne savez pas quelle expo aller voir ce week-end ? Vous pouvez déjà arrêter les recherches. Du 19 au 22 mai, l’événement Paris Gallery Weekend revient pour une 9e édition et nous propose de faire le tour de 106 établissements entièrement gratuits. Visite des meilleures galeries de Paname, expos, parcours, rencontres avec des artistes et teuf… Pas de doute : ce week-end sera décidément placé sous le signe de l’art.

Alors OK, le monde de l’art, c’est bien chic, mais on vous prévient : il va falloir enfiler des baskets confortables pour courir les galeries et espérer enchaîner les quelque 40 vernissages prévus. Un véritable marathon arty ponctué de temps forts permettant de découvrir d’un peu plus près la création contemporaine et l’univers, parfois un peu fermé, des galeries.

L’occasion par exemple de découvrir les dix finalistes du prix Utopi.e – premier prix LGBTQIA+ dans l’art – lors d’une exposition aux Magasins généraux (Pantin), de se familiariser avec l’univers de la pole dance à travers le taf de Paloma Vauthier à la Galleria Continua, de se taper un petit “apéro-visite” à la Fondation Ricard ou encore un brunch à la Fondation Fiminco. Sans compter, bien évidemment, la multitude d’expositions à visiter dans pas moins de quatre quartiers de la capitale, dans la journée, entre deux cafés, ou bien le soir, une petite coupe à la main.

Pour découvrir le programme complet de ces quatre jours pas comme les autres et vous constituer vos petits parcours, rendez-vous sur le site Internet de l’événement. Alors, plutôt team Saint-Germain-des-Prés ou Marais ? A vous de choisir !

Quoi ? Paris Gallery Week

Quand ? Du 19 au 22 mai 2022

Où ? Dans 106 événements à Paris

Combien ? Gratuit