3 festivals dédiés à la jeune création artistique à visiter absolument au printemps

Working on my tan © Sidoli Giulia / festival Circulation(s)

Printemps, jeunes talents. Ces jours-ci, la jeune création vient s'étaler sur des milliers de mètres carrés dans un de nos triangles d’art préférés de la capitale. A Paris Nord-Est, rien que du nouveau : des photographes émergents venus de toute l’Europe se partagent les murs du Centquatre, des artistes fraîchement diplômés des écoles d’art françaises s’exposent à la Grande Halle de la Villette, et POUSH réunit résidents et invités pour témoigner de l’effervescence artistique du 93. Bref, c’est de la bombe, bébé.

Circulation(s) - Festival de la jeune photographie européenne

Forgotten in the Dark © Tom Kleinberg

C’est l’un de nos rendez-vous préférés chaque année. Depuis 14 éditions, le festival Circulation(s) esquisse une cartographie de la création photographique européenne à travers les regards d’une vingtaine d’artistes émergents. Si le médium principal est la photographie, l’expérimentation et l’hybridation des pratiques sont au cœur du projet. Parmi les artistes exposés cette année, certains s’approprient l’intelligence artificielle, d’autres constituent des archives à partir de captures d’écran, d’autres encore réemploient des images de caméras de surveillance…



En parallèle, un focus sur l’Ukraine présente des séries de quatre jeunes photographes issus de ce territoire (toujours au 104), et une expo hors les murs de Tom Kleinberg met un coup de projo sur la communauté ballroom de Séoul à la Bibliothèque Claude Lévi-Strauss. Bonus : un studio-photo pour vous faire tirer le portrait par des pros est aussi mis en place chaque année (programmation ici) !

Centquatre - 5 rue Curial, Paris 19e.

Du 6 avril au 2 juin 2024 (6 € en plein tarif, réservation ici).

100% L’EXPO

© Atelier Pierre Pierre pour 100% L'EXPO

Autre rendez-vous incontournable de la jeune création, 100 % L’EXPO réunit à la Villette des élèves fraîchement diplômés d’écoles d’art à travers la France. Au total, ce sont une cinquantaine d’artistes issus de tous les médiums qui présenteront leurs projets sur 3 500 mètres carrés. Un labyrinthe de belles promesses et d'œuvres souvent bien ancrées dans leur temps, en accès libre et gratuit. Mais l’expo est surtout vivante et se voit régulièrement augmentée de performances, live et rencontres. De notre côté, on a déjà noté le 20 avril pour assister à l’aprèm festive imaginée par la team du festival Jerk Off, qui célèbre les identités queers.

Grande Halle de la Villette - 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Du 27 mars au 28 avril 2024 (du mercredi au dimanche, de 14h à 19h, en accès libre).

Une nouvelle saison à POUSH

© Axel Dahl

A Paris, le fort de la jeune création est installé à Aubervilliers. Dans les ateliers de POUSH, des artistes venus du monde entier créent au quotidien et forment une riche communauté. Mais c’est à travers les expositions conçues par Yvannoé Kruger, directeur de l’espace, et d’autres commissaires invités, que leurs travaux trouvent un sensible terrain d’entente. Ce printemps, trois nouvelles expos seront à découvrir dès le 5 avril. La plus intrigante, à nos yeux, s’intitule Nord-Est et veut témoigner de l’effervescence artistique en Seine-Saint-Denis, mêlant des résidents de POUSH à des propositions d’artistes et lieux culturels bien identifiés de ce territoire, comme le 6B. On a hâte d’y retrouver les travaux de certains de nos artistes-résidents préférés, dont la photographe Lucile Boiron et le peintre Louis Verret.

POUSH - 153 avenue Jean-Jaurès, 93300 Aubervilliers.

Du 5 avril au 13 juillet 2024 - visites du jeudi au dimanche, de 14h à 19h (sur inscription).