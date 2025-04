3 sandwichs de chefs à tester absolument à Paris

Ok le jambon-beurre du Petit Vendôme reste un must mais, il faut se rappeler que pendant longtemps, si on voulait mordre dans un sandwich plus cuisiné, il fallait pousser la porte d’un palace et casser son PEL pour un club-sandwich. Désormais, les chefs se sont emparés de l’entrepain comme d’un nouveau terrain de jeu à garnir d’ingrédients sourcés et de recettes personnelles à des prix raisonnables. La preuve en trois adresses où les chefs enjolivent la pause méridienne.

© Mika Cotellon

Bérengère Fagart, la cheffe la plus engagée de Paris, popularise sa cuisine délicate en la glissant dans une baguette. Depuis le début du mois, elle propose une recette de sandwich par semaine, concoctée avec des produits bio et locaux. En ce moment, vous pouvez vous régaler de veau snacké, pesto d’ail des ours, brocolis et parmesan dans un pain de la Petite Boulangerie Jaune (à 700 m de son restau). Oui, on pourrait traverser Paris pour un sandwich !



Où ? 37 bis Rue de Montreuil, Paris 11e

Combien ? 9 €

Vandal

© Antoine Besse

Dans cette mini enclave de huit places, gris et inox à deux pas des Buttes-Chaumont, l’ancien chef du Racines 2 est devenu monomaniaque du sandwich quali. Au générique de son spicy sardines : moelleux pain de mie signé Union, purée de poisson bien relevée, mayo à la sriracha et collec' de pickles. Ça pique agréablement tout en laissant les goûts s’exprimer. Un vrai bon sandwich ? Mieux, un vrai bon plat !



Où ? 56 Rue des Alouettes, Paris 19e

Combien ? 10 €

Curb

© Curb

Maxime Dousson et Nicolas Tsadiroglu, deux anciens de feu Frenchie To Go, ont ouvert ce petit comptoir vitré en plein Château Rouge où les skateurs (et les autres) viennent au ravito. À la courte carte, que des offres végétariennes (voire véganes) replètes, comme ce Chèvre en Campagne au fromage de chèvre rôti, pickle de pommes Granny Smith, pesto de noisettes, roquette. Solide.

Où ? 36 rue de Clignancourt, Paris, France 75018

Combien ? 9 €