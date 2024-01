4 expositions immersives à voir en 2024, pour partir loin sans quitter Paris

Les expos immersives sont un peu nos portoloins (si vous n’avez pas la ref, on ne peut rien pour vous). Maintenant qu’elles séduisent la Terre entière, leurs sujets se sont largement diversifiés : elles ne nous font plus seulement pénétrer dans des œuvres, mais dans des mondes – qui nous auraient été difficilement accessibles autrement. A Paris, cette année, quatre d’entre elles promettent de nous faire partir (très) loin : du studio de Johnny Hallyday à la tête de Frida Kahlo en passant par l’Egypte antique. Accrochez-vous.

Loading, l’art urbain à l’ère du numérique - Grand Palais Immersif

Kashink, 50 cakes of gay, Miami, Wynwood Walls 2013 © Martha Cooper © ADAGP, Paris, 2023

Du street art… virtuel ? C’est loin d’être déconnant. Alors que l’application d’Invader visant à chasser ses œuvres pixélisées continue de gagner en popularité, on se rend compte de la difficulté pour les curieux de se faire une idée précise de l’évolution de ce mouvement artistique. Contrairement aux œuvres picturales ou photographiques, les œuvres de street art ne voyagent pas d’un musée à l’autre à travers des expos temporaires. Il faut aller les voir in situ (si elles n’ont pas déjà disparu). Riche idée, donc, de la part du Grand Palais Immersif que d’utiliser le numérique pour nous emmener se faire des murs dans le monde entier.

Jusqu’au 21 juillet 2024

Johnny Hallyday, L’Exposition - Paris Expo

© Tempora

Envie d’un moment de fièvre et de douceur, pas toute la vie mais quelques heures ? L’idole des (plus si) jeunes a désormais son exposition consacrée. A Paris Expo, porte de Versailles, un pavillon s’est transformé en guitare géante, dans laquelle les fans du chanteur peuvent venir gratter le vernis de son intimité. Conçue comme une “expérience”, l’expo mêle souvenirs personnels, images de scène et reconstitutions. Entre projections immersives et show en lumière dynamique, Johnny Hallyday, L’Exposition se veut spectaculaire. Mais pas que : l’idée est aussi de se sentir chez lui. Dans sa chambre d’adolescent, intégralement reconstituée, puis dans son bureau privé de Marnes-la-Coquette. Sang pour sang lui.

Jusqu’au 19 juin 2024

L'Égypte des pharaons, De Khéops à Ramsès II - Atelier des Lumières

© Culturespaces / C. de la Motte Rouge

L’Atelier des Lumières se met à l’heure égyptienne pour inaugurer cette nouvelle année. Après Toutankhamon et Ramsès à la Villette, le spot du 12e ajoute sa pierre à la pyramide et propose une exposition toute d’or vêtue pour rassasier l’égyptomanie du public français. Des dieux à l’architecture en passant par la politique et le commerce, tous les aspects de la civilisation antique seront explorés dans un spectacle grandiose de vidéomapping. Un joli programme qui ne s’arrête pas là puisque l’Atelier des Lumières imagine également un show plus court centré sur les orientalistes, ces peintres européens fascinés par le monde extra-occidental.

Du 9 février 2024 au 5 janvier 2025

Frida Kahlo, ¡Viva La Vida! - Grand Palais Immersif

© Nickolas Muray Photo Archives

Elle est sans conteste l’artiste mexicaine la plus célèbre du monde. Mais la connaît-on vraiment ? Avec son exposition ¡Viva La Vida!, le Grand Palais Immersif promet de répondre à toutes nos questions en nous plongeant dans l’intimité de cette femme aussi libre que talentueuse. Etape parisienne d’une exposition itinérante à succès (qui a déjà raflé 14 prix), cette expérience immersive s'appuie sur le journal intime de Frida Kahlo pour retracer sa vie riche et tumultueuse à coups de projections à 360 degrés d’une centaine d’œuvres, photos et documents d’archives.

Jusqu’au 2 mars 2025