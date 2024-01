5 bibliothèques magnifiques pour réviser ses partiels en beauté à Paris

Désolé chers étudiants, mais les calories et les hectolitres à engloutir, c’est fini : il est temps de se remettre à bûcher ! A l’approche des partiels, on vous a sélectionné cinq bibliothèques avec de la gueule pour des révisions de toute beauté, entre rayonnages iconiques et lieu plus intime à se refiler sous le classeur. Ce n’est pas parce qu’on est coincé derrière un bureau qu’on doit sacrifier la vue !

Bibliothèque Sainte-Geneviève

Le Panthéon des bibliothèques parisiennes. En face du vrai (Panthéon) et à deux pas de la Sorbonne, la bibliothèque Sainte-Geneviève accueille les étudiants de tous horizons depuis 1851. Un cadre presque hors du temps et du commun où vous pourrez choisir et consulter – eh oui, pas de prêt à la BSG – vos documents parmi les 1,5 million d’imprimés, 85 000 microformes et 15 000 titres de périodiques du fonds général. Et pas de jaloux, toutes les disciplines sont dignement représentées. Ne reste plus qu’à vous armer de patience et à arriver tôt !

Où ? 10 place du Panthéon, Paris 5e.

© DR

Bibliothèque nationale de France - François Mitterrand

Installée depuis 1996 du côté du 13e arrondissement, la Bibliothèque nationale de France interpelle autant par ses tours, des livres ouverts se regardant en chiens de faïence imaginés par Dominique Perrault, que par son impressionnant fonds de documents. Un paradis de 15 millions d'archives touchant à toutes les disciplines, réparti sur 3 000 places entre le haut-de-jardin, accessible à tous, et le rez-de-jardin, royaume des chercheurs. Néo-étudiant ou vétéran du roman, la BnF saura toujours vous combler. Entre deux chapitres, videz-vous l’esprit en regardant l’inaccessible bois central ou prenez-vous en photo (comme tout le monde) sur le parvis.



Où ? Quai François-Mauriac, Paris 13e.

© Kirill Neiezhmakov / Shutterstock

Bibliothèque nationale de France – Site Richelieu

Après des années de coûteux travaux, le site Richelieu, le berceau tricentenaire de la BnF situé dans le 2e, a rouvert ses portes en 2022. Outre la refonte architecturale et le nouveau musée, c’est surtout la monumentale salle Ovale de lecture, avec ses 18 mètres de hauteur coiffés d’une verrière, qui attire les regards et les lecteurs. Avec une nouveauté de taille : fini l’exclusivité pour les chercheurs, la salle est désormais accessible à tous ! Les lecteurs peuvent fouiner parmi 20 000 volumes en libre-service (dont 9 000 BD) et s’installer dans l’une des 160 chaises designées par Patrick Jouin. La classe.

Où ? 58 rue de Richelieu, Paris 2e.

© Isogood_patrick / Shutterstock Salle Ovale de la BnF Richelieu

Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS)

Une des plus vieilles et mythiques universités du monde pour l’une des plus belles bibliothèques de la capitale. Refaite au tournant des années 2010, la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne et ses 250 ans au compteur (depuis 2020) détient près de 2 millions de documents imprimés, majoritairement en lettres et sciences humaines. Bémol : l’accès est coordonné au niveau d’études (L3 minimum), à la discipline suivie et à l’université de rattachement. Seule exception : si le document recherché est uniquement conservé à la BIS. Le tip Time Out : tentez tout de même votre chance, les documentalistes un peu coulants, ça doit bien exister.



Où ? 17, rue de la Sorbonne, Paris 5e.

© BIS / Sylvain Perreau, Rectorat de Paris (2020)

Bibliothèque Forney

Modeuses, modeux, voici votre temple ! En plein Marais historique, le médiéval et poudlarien Hôtel de Sens abrite une collection hallucinante d’ouvrages spécialisés dans la mode, les arts décoratifs, les métiers d’art et leurs techniques, les beaux-arts et les arts graphiques. Dans le catalogue, on découvre 230 000 volumes, mais aussi plus de 50 000 catalogues d’art, autant de catalogues commerciaux et de ventes publiques ainsi que 4 000 titres de périodiques. Ce n’est pas tout : ils ont aussi 30 000 affiches principalement publicitaires de 1880 à nos jours et 1,5 million de cartes postales en stock. Fou ! Pour les férus de tips historiques, regardez au-dessus du frontispice : incrusté dans le mur, un boulet de canon tiré lors de la révolution de 1830.



Où ? 1, rue du Figuier, Paris 4e.