Les 5 concerts pas encore annoncés qu’on aimerait beaucoup voir à Paris en 2026

Voici venu le temps de nos vœux dans la catégorie « concerts non annoncés qu’on aimerait beaucoup voir à Paris ». Pour établir cette liste, on a relancé toutes nos sources, recoupé les infos disponibles, mixant nos envies et la plausibilité des concerts. Entre le duo Ptite Sœur/Femtogo ou les Mancuniens d’Oasis, voici nos espoirs pour 2026 !

Ptite Sœur et Femtogo

Pretty Dollecorpse, le projet commun de Ptite Sœur et Femtogo, a marqué l’année 2025 en bouleversant le paysage du rap local (et au-delà). PRETTY DOLLCORPSE, c’est cet album où, sur des prods de haut vol de Neophron, résonnent des thématiques trop rarement (voire jamais) évoquées dans le rap francophone : VSS, prostitution et homosexualité. Au Grünt Festival, lors de son concert, Ptite Sœur avait (un peu) climatisé la fosse en balançant, rieuse, « Vous croyez vraiment que le F va venir pour un festival ? ». Ça laisse un peu d’espoir pour une date en 2026.

PinkPantheress

La dernière fois que PinkPantheress est venue jouer à Paris, c’était en février 2023 à l’Elysée Montmartre. Depuis, l’Anglaise a explosé dans des proportions démesurées, faisant infuser dans le monde entier sa pop sous amphèts avec la sortie au printemps dernier de Fancy That. Un projet en forme de panégyrique de la club music british du tournant du millénaire – quasi tous les morceaux samplent des bangers de stars du genre. C’est illégal comment « Illegal » entre dans la tête, faut venir le chanter en live pour régler ça.

​​La Fève

Janvier oblige, il est temps de se rencarder sur l’actu de La Fève. Après avoir sorti un doublé gagnant 24/Biglaf entre 2023 et 2024, le Fontenaisien s’est fait bien plus discret en 2025, posant sur quelques feats et projets majoritairement sortis en début d’année, laissant penser à un retour au studio. Un silence clôturé le 6 janvier dernier avec la publication d’une photo sur son compte Insta sur un mode jean slim, pit camouflage et défrisage, suivi d'un feat sur l'album de Makala. Maintenant, c’est quoi la suite ?

Oasis

Allons-nous revoir Oasis sur scène en 2026 ? Et surtout, le groupe mancunien passera-t-il cette fois-ci à Paris, terre de leur séparation en 2009 ? C’est qu’après avoir regardé les vidéos de leurs concerts de reformation, nous aussi, on a envie de voir une marée de quinquas (et pas que !) en parka, bob et mains derrière le dos scandant les tubes des frères Gallagher – en plus, Liam a retrouvé une partie de sa voix ! Alors qu’il avait lancé un « A l’année prochaine » lors d’un concert et que des rumeurs annonçaient des passages au Stade de France les 25 et 26 juin, le cadet terrible a lâché début décembre qu’ils ne feraient rien avant 2027. Mais avec les frères Gallagher, on n’est jamais à l’abri d’une surprise.

Laylow

Le 1er janvier 2025, Laylow annonçait dans l’euphorie que « 2025 était la dernière année sans album de sa part ». Le truc, c’est que, après avoir annulé toutes ses dates de festivals en mai, et alors qu’on est désormais en 2026, le rappeur héraut de la new gen n’a toujours rien sorti. Cette nouvelle année signera-t-elle le retour du Toulousain, cinq ans après la sortie de L’Etrange Histoire de Mr Anderson ? Avec une tournée dans la foulée ?

Lire aussi