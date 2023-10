5 soirées de haute volée à Paris pour danser jusqu’à l’épuisement à Halloween

On va pas se le cacher : bien des soirées d’Halloween font sacrément peur, entre musique douteuse et thèmes redondants sucés jusqu’à la dernière goutte de sang. Heureusement pour nous, pour cette cuvée 2023, et comme depuis quelques années, certains des clubs et collectifs parisiens les plus exigeants se sont mis sur le doss’ du 31 octobre (et de ses alentours). Ce que vous allez trouver dans notre sélection ? Des genres musicaux et des ambiances très différentes, entre cabaret, musiques électroniques ou reggaeton. A vous les frissons !

La Créole va vaudouïser le Pavillon Villette pendant une soirée entière