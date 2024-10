6 soirées de haute volée à Paris pour danser jusqu’à l’épuisement à Halloween

On va pas se le cacher : bien des soirées d’Halloween font sacrément peur, entre musique douteuse et thèmes redondants sucés jusqu’à la dernière goutte de sang. Heureusement pour nous, pour cette cuvée 24, et comme depuis quelques années, certains des clubs et collectifs parisiens les plus exigeants se sont mis sur le doss’ du 31 octobre (et de ses alentours). Ce que vous allez trouver dans notre sélection ? Des genres musicaux et des ambiances très différentes, entre musiques électroniques, amapiano ou reggaeton. A vous les frissons !

La Créole va vaudouïser la Station pour la toute première fois

Quand la soirée phare de la ville La CREOLE débarque pour la première fois dans l’un des meilleurs clubs de la ville, la Station, ça donne une soirée bonne à foutre la frousse à la concurrence ! Le vendredi 1er novembre, le collectif fera infuser entre les murs de l’ancienne gare son unique atmosphère faite de danse et de fusion des publics et des genres musicaux, qu’ils s’agissent de sonorités caribéennes, électroniques ou latines. Sur la starting list du soir ? Missy Da Kunt, Szn.Wav, Tii Lesprit ou Pö.



Quand ? vendredi 1er novembre 2024, minuit-6h.

Où ? la Station - Gare des Mines, 29 avenue de la Porte-d’Aubervilliers, Paris 18e.

Combien ? 17 €.

Une soirée stylée dans tous les styles sur la Seine

La Nuit en Enfer de Petit Bain, c’est le plat du pied filet opposé de Thierry Henry d’Halloween : un classique qui fonctionne toujours. Cette année, la barge du 13e joue la carte collective en s’associant à trois autres entités cinémato-musicales (les festivals Smell Like Teen Spirit, SÀĆHÔ et le collectif Heartbroken) pour tricoter une noce aux contours stylistiques ultra-lâches. En six heures, la cale sera bringuebalée entre la bidouille pop synthétique de Lucy (alias Cooper Handy), le punk électronique chanté en nippon bon à rouler à 260 sur la bande d’arrêt d’urgence du duo Kumo99, ou les beats un peu trance, un peu trap, un peu drill du producteur new-yorkais Evil Giane.

Quand ? jeudi 31 octobre 2024, 23h-5h30.

Où ? Petit Bain, 7 port de la Gare, Paris 13e.

Combien ? 19 €.

© Petit Bain

Une soirée reggaeton de la muerta dans le parc de la Villette

Pour Halloween, le Trabendo va danser sur un air latino ! Pour le 31, la salle de la Villette file son double à JetLag, le média célébrant les cultures hispanophones au sens large. Au générique de cette Sueños del Infierno, une bande-son allant du reggaeton 2.0 au dembow dominicain (une variante plus entêtante et galopante) ainsi que des perfs menées par l’escouade de danseuses et danseurs menée par Eva Soriano. De quoi dérider quelques hanches à l’insu de votre plein gré.

Quand ? jeudi 31 octobre 2024, minuit-6h.

Où ? Trabendo, 211 avenue Jaurès, Paris 19e.

Combien ? 12-15 €.

Une soirée féministe et queer sous le périph

En préambule de son maousse week-end de clôture, Virage s’offre un Halloween fémino-queer. Le temps d’une soirée, le club/friche installé sous le périph accueille l’alliance formée du festival lyonnais Intérieur Queer et du collectif parisien féministe Sœurs Malsaines. Sur le dépliant, on trouve aussi bien des shows drag qu’une ribambelle de DJ furetant dans moult styles, de la nu disco sous Guronsan de l’Homme Seul, résident de l’incontournable soirée Garçon Sauvage, aux teintes plus techno de VIK-ING.

Quand ? Jeudi 31 octobre 2024, 23h30-6h.

Où ? 26 rue Hélène-et-François-Missoffe, Paris 17e.

Combien ? 14-21 €.

© Maude Fourgeot

A la Machine, l’association de deux des meilleurs collectifs techno/trance du moment

Quand deux crews aussi cool se maquent, ça ne peut faire que du grabuge ! Pour sa noce d’Halloween, la Machine du Moulin Rouge convie à nouveau Raw, collectif expert des grosses soirées techno, et Ritmo Fatale, label toulousain dédié à la trance-italo, à décliner leur format Rawmance. Une guinche qui sera hérissée de plusieurs B2B pas vus souvent avec Kendal (chef mécano de Ritmo Fatale) et Arabian Panther pour une épopée trance option rave ; ou celui liant Lisa More et DJ Physical, entre techno, break et piques psyché.

Quand ? jeudi 31 octobre 2024, minuit-6h.

Où ? 90 boulevard de Clichy, Paris 18e.

Combien ? 22-25 €.

Une fête afro et amapiano sous le Palais de Tokyo

Habitué à secouer l’été, le festival Pépélé passe cette année par la case Halloween ! Le 31, le premier festival français dédié à l’amapiano et l’afrobeats investit le YoYo, le club planqué sous le Palais de Tokyo. Pour cette soirée, Pépélé fait prendre l’Eurostar à la Londonienne Skyla Tyla, valeur montante dans le milieu qui partagera les decks avec les locaux Kaïlys, Dre Tala et Pops.

Quand ? vendredi 1er novembre 2024, minuit-5h30.

Où ? 13 avenue du Président-Wilson, Paris 16e.

Combien ? 19-26 €.