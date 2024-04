A Bastille, trois jours de festival pour découvrir les futures stars du rock indé

C’est le genre de festival dont vous pourrez plus tard dire avec un ton suffisant que « vous y étiez ». Du 30 mai au 1er juin, la salle rock de Bastille, le Supersonic, lance la seconde saison de son festival Block Party, dans son fief et trois autres lieux du quartier. Le concept est calqué sur ceux du Great Escape de Brighton ou du SXSW d’Austin : convier pendant trois jours une trentaine de groupes de rock indé (quasi tous anglo-saxons) encore sous la ligne de flottaison de la notoriété.

Et quand on parle de rock indé, c’est au sens large : pop, punk, psyché et toutes leurs déclinaisons préfixées ont voix au chapitre. Pour beaucoup de ces jeunes groupes à la discographie encore limitée, ce festival aura valeur de crash test, avec des bonnes et des mauvaises surprises sur scène – c’est le jeu.

Mais de ce qu’on a entendu, on ira de sûr voir ce que donne Dim Imagery, groupe de Leeds aux compos labyrinthiques post-punk à la Squid. Egalement sur nos tablettes, Enola, artiste de Melbourne de post-punk tendance new wave, ou les Néerlandais de Texoprint, qui risquent de mettre le Block Party en surchauffe. On se retrouve dans la fosse !

Quand ? du 30 mai au 1er juin 2024.

Où ? Dans quatre lieux de Bastille : Supersonic Club, Supersonic Records, Guru et la Seine Café.

Combien ? à partir de 23 € (Billetterie ici).