À Belleville, Centre Culturel célèbre son premier anniversaire avec un mini-festival luxuriant

Pour fêter sa riche année d’existence, cette MJC (Maison des Jajas et des Cultures) dépote une programmation foisonnante, féminine (et difficilement résumable) ciselée par Giada Seghers sur tout le week-end. Cela commence dès le midi avec un cours de yoga pour vous assouplir les chakras, puis l’après-midi des deux jours verra un pop-up de la marque Raita & Autantik Studio et… un troc de plantes (parce que pourquoi pas). Le samedi oscillera entre peinture en direct par l’artiste Brisa Vega et « Astro Speed Dating » animé par Lilith Moon (sortir avec un Gémeaux, est-ce vraiment un plan à trois ?), tandis que le dimanche Léa Petges organisera un atelier d’écriture et Carol Teillard d’Eyry, un tirage des cartes.

Chambre Noire et programmation lumineuse

De la musique ? Bien sûr qu’il y en a ! Sur une ligne tendue entre folk délicate et pop sensible, le samedi va enchaîner dès 19h Julia Johansen, La Parade, TheLongoodBye et Romain Barry, avant un DJ set d'Alice Grenier jusqu’à minuit. Le lendemain sera plus corporel avec une performance signée Felicia Dotsé. Et bien sûr, tout le week-end, vous allez pouvoir vous régaler des pizzas au levain de Marthe Berjon et des canons issus de la sélection aussi pointue que nature de Chambre Noire.

Bref, voilà un mini-festival bien chouette, à l’image foutraque et libre de ce lieu — tommettes, pierres grattées et terrasse XXL — ouvert par Oliver Lomeli sur le boulevard de la Villette.

Quand ? les 16 et 17 mai

Où ? 96 boulevard de la Villette, Paris 19e