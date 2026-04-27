À deux heures de Paris, l'endroit élu plus beau d'Europe que personne ne connaît encore

Chaque année, plus d'un million de touristes prennent d'assaut la région lombarde d'Italie pour contempler le lac de Côme et ses villas fastueuses. Et si nous sommes bien les derniers à bouder une escapade italienne, il faut tout de même admettre que le continent recèle des dizaines d'autres paysages lacustres à se damner, souvent bien plus préservés, qui plus est. À commencer par le lac d'Ohrid, écrin discret qui s'étire entre deux destinations injustement boudées des foules : l'Albanie et la Macédoine du Nord. Il vient d'être couronné plus bel endroit d'Europe par les rédacteurs voyage de Time Out.

Tandis que le lac de Côme s'affaire à séduire stars et touristes en flux continu, le lac d'Ohrid (l'un des plus anciens et des plus profonds du continent) joue une tout autre partition : plus silencieuse, plus abordable, et pas moins généreuse en émotions. Des eaux d'un bleu presque irréel, des montagnes en toile de fond, et une rive parsemée de bourgades historiques où le temps semble avoir renoncé à passer. Côté macédonien, c'est la ville d'Ohrid qui vole la vedette : ruelles pavées, toits de tuiles ocre qui dégringolent vers le lac, et pas moins de quelques centaines d'églises médiévales (la cité est célèbre pour en avoir jadis abrité 365, une pour chaque jour de l'année). Les journées s'y écoulent entre baignades et ruines antiques, les soirées à regarder le soleil sombrer derrière les crêtes. Sans jamais avoir à décrocher la carte bleue avec la grimace qu'impose la Lombardie.

De l'autre côté de la frontière, l'Albanie révèle un tout autre visage, celui de reliefs plus âpres et de villages où il fait bon ne rien faire. À Lin, un hameau discret, des ruines ornées de mosaïques côtoient des campings installés au bord de l'eau, transats et farniente inclus. Le classement de Time Out réserve encore d'autres surprises, d'une bourgade de trulli comme sortie d'un autre temps dans les Pouilles aux jardins botaniques foisonnants des Kew Gardens à Londres, en passant par un chef-d'œuvre signé Gaudí à Barcelone.

Voici les 10 plus beaux endroits d'Europe selon les rédacteurs voyage de Time Out :