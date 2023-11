A Ground Control, un marché de Noël féministe avec 60 exposantes

A Ground Control, on fêtera Noëlle, s’il vous plaît. Le dimanche 17 décembre, l’immense halle de la rue Charolais va accueillir un marché de Noël féministe. Cela signifie que toute la journée, vous pourrez faire vos courses pour le réveillon avec des cadeaux usinés uniquement par des artistes et artisanes femmes.

Sur le dépliant, parmi les 60 étals, il y aura les bijoux en mosaïque et verre de la Fabrique d’Antoinette, la boutique/librairie du Gang du Clito, les céramiques de Louise Martin ou les illustrations psychés d’Aurore Chapon. Et pour amuser la galerie, Ground Control a monté un plateau d'humoristes, 100 % meuf également, avec Laura Domenge ou Typhaine D.

Quand ? dimanche 17 décembre 2023, de midi à 20h.

Où ? 81 rue de Charolais, Paris 12e.

Dès les premiers jours de froid venus, ils poussent comme des boutons d'acné sur un front d'adolescent. Aux quatre coins de Paris, on voit essaimer des marchés de Noël avec leurs chalets et étals par milliers. Comme d'habitude, il y a de tout. Alors on a enfilé notre imper beige éliminé pour vous dégoter le haut du panier, avec une préférence pour les événements avec du cachet et de l'engagement - exit les marchés de Noël des Tuileries ou de Saint-Michel, bien souvent installés dans des lieux à l'avenant. Car oui, il est possible de faire des cadeaux avec un peu d'éthique et de personnalité. On a aussi pensé à en mettre un ou deux plus classiques, pour régaler tout le monde. Par ici pour un petit tour de Paris des marchés de Noël.