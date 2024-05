À la veille des JO, le 104 organise un décathlon artistique gratuit pendant 10 heures d'affilée

Pour vous échauffer à quelques jours de la cérémonie d’ouverture des JO, le Centquatre vous invite à mouiller le maillot. Façon Ionesco ! Le 6 juillet, l’institution se transforme en stadium de l’absurde pour une journée entière de compétition, de 12h à 22h : un “décathlon artistique” (en dix épreuves donc, pas la peine de savoir monter une tente) collaboratif et festif, plus onirique qu’athlétique.

1500 mètres chanté, saut à la perche mikado, relais dansé

Parmi les dix propositions imaginées par de chouettes artistes et metteurs en scène comme Thomas Bellorini ou Marine Colard, vous aurez le choix entre un 1500 mètres chanté, du saut à la perche façon mikado, un relais dansé ou un lancer de disque musical… Les plus bouillants pourront même se chauffer à participer aux entraînements prévus pour certaines épreuves, en s’inscrivant dès maintenant sur le site. Pas besoin d’avoir eu 20 en sport au bac, ni même d’en avoir fait cette année : le but est surtout de s’amuser (si possible aux dépens des différents compétiteurs). Pour que la fête soit complète, il y aura même une cérémonie de clôture et une remise des médailles. Hâte de vous voir tout déchirer en full outfit Domyos.

Où ? Centquatre, 5 rue Curial, Paris 19e.

Quand ? 6 juillet de 12h à 22h.

Combien ? entrée libre.