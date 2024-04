À la Villette, une expo collective gratuite pour découvrir les stars de l’art de demain

10 sur 10 pour 100 % L’EXPO ! Comme tous les ans, ce rendez-vous incontournable de la jeune création réunit à la Villette jusqu’au 28 avril des élèves fraîchement diplômés d’écoles d’art à travers la France. Au total, ce sont une cinquantaine d’artistes issus de tous les médiums qui présenteront leurs projets sur 3 500 mètres carrés.

Un labyrinthe de belles promesses et d'œuvres souvent bien ancrées dans leur temps, en accès libre et gratuit. A la volée, on citera la graphiste plasticienne Lisa Derocle Ho-Léong ; la peintre Siré Camara ; la peintre sur textile Maty Biayenda ; ou Lyz Parayzo, dont l’installation Tempête magique est présentée à l’entrée de la Grande Halle.

Mais l’expo est surtout vivante et se voit régulièrement augmentée de performances, live et rencontres. De notre côté, on a déjà noté le 20 avril pour assister à l’aprèm festive imaginée par la team du festival Jerk Off, qui célèbre les identités queers ; suivi d’une nuit à la Folie curatée par le collectif techno Kluster, qui a invité le très estimé Sina XX, chef de l’escouade Subtyl. La jauge de satisfecit est au max.

Quand ? Du 27 mars au 28 avril 2024 (du mercredi au dimanche, de 14h à 19h)

Où ? Grande Halle de la Villette - 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Combien ? En accès libre.