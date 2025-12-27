Où trouver un after de qualité pour prolonger le réveillon du nouvel an 2025-2026 à Paris ?

Il est où l’after du Réveillon 2025-2026 ? Il est là. Juste après vous avoir rencardé sur le panorama global des soirées du 31, on continue en donnant de la force aux conjurés des afters, ces événements où la musique – indispensable qu’il y en ait – pousse/débute après la classique borne 6-7h.

Pour les puristes électroniques à essaim

New Year’s essaim. Pour faire la bascule vers 2026, le DA Brice Coudert a encore poli une affiche pour les gourmets électroniques, tous régimes spéciaux confondus, conviant trois noms pour animer les decks dix heures durant (sans pause). Sur le podium, on croisera l’Allemande Hyperaktivist et les tricolores JKS, Kokoprisci, pour une bande-son qui oscillera entre techno, UK bass ou house sous amphet.

Quand ? mercredi 31 décembre 2025, de minuit à 10h.

Où ? Essaim, 10 rue Philippe-de-Girard, Paris 10e.

Combien ? 20 €

Un 31 marathonien à la Villette

À la Villette, c’est plan à trois de clubs (et de plein de collectifs) ! De 23 h à 15 h (oui oui), vous allez pouvoir enchaîner les soirées, d’abord à la Folie, puis au Cabaret Sauvage et sur la péniche Babour Sauvage. Pour s’occuper du son dans les deux derniers lieux cités, les orgas ont convié les collectifs Mic Mac, El Hey mais aussi les groupes et artistes Frères Timal ou Nicol, pour une ambiance allant de la house à la techno en passant par le gwoka, ce genre percussif guadeloupéen. Pensez à bien vous hydrater. Quand ? mercredi 31 décembre 2025, de 23h à 15h

Où ? Trois clubs de la Villette, Paris 19e

Combien ? À partir de 9,50 € (billetterie ici)

mercredi 31 décembre 2025, de 23h à 15h

Comme tous les ans, c’est 31 tour(s) de cadran au Badaboum ! De 22h à 10h, le club de Bastille s’offre de sacrés beaux noms (très queers), tous genres électroniques confondus, pour passer à la nouvelle année avec la queen danoise Courtesy, le Teuton Partok, la Vénézuélienne Mari.te ou les locaux Mars 010C, Labouts ou A-440. Et surtout, ce qui nous intéresse : cet after géré par le collectif parisien Hors-Sol, ou comment atterrir doucement après douze heures de son.

Quand ? mercredi 31 décembre 2025, de 22h à 10h

Où ? Badaboum, 2 bis rue des Taillandiers, Paris 11e

Combien ? À partir de 16,65 € (billetterie ici)