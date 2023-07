Aidez à l’ouverture de l’adresse la plus cool et solidaire de la rentrée

Ernest a besoin de vous. Pas Hemingway, ni Renan mais Ernest tout court, cette association d’aide alimentaire qui distribue aux personnes en difficulté des repas réalisés avec des légumes bio et locaux. Si vous avez eu une grosse dalle lors d’une fête au Sample ou si vous avez mangé chez Sélune, Holybelly ou Ten Belles, vous l’avez déjà aidée puisque, dans le premier, elle tient une guitoune de street food, et dans les autres adresses a été mis en place un “pourmanger”, un petit arrondi des cuentas reversé à l’asso.



Cette fois, Ernest veut ouvrir son lieu à lui, un resto/bar/salle de vie situé impasse Joinville dans le 19e, à deux pas du canal de la Villette. Pour cela, il lui faut réunir 60 000 € afin de payer la mise aux normes de la cuisine et la déco de la salle.



Participer à cette campagne de financement, ce n'est pas offrir un resto de plus à Paris. Adresse avant tout solidaire, Chez Ernest va cuisiner des repas distribués aux précaires, proposer des ateliers de cuisine avec les bénéficiaires des colis alimentaires, organiser des tables rondes et des expos ou encore réserver des couverts pour les personnes en insécurité alimentaire, pour créer du lien social. Bref, un lieu nécessaire.

La campagne se terminant le 17 septembre à minuit, vous pouvez faire un beau geste avant de partir afin d’être en vacances le cœur encore plus léger, ou au retour pour mettre un peu de baume sur votre rentrée.

Lien vers la campagne ici