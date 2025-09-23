Airbnb propose des expériences inédites avec Loïc Prigent et Bilal Hamdad à Art Basel

À l’occasion d’Art Basel Paris 2025, Airbnb lance deux expériences exclusives : une visite menée par Loïc Prigent dans la section Oh La La !, programme consacré aux galeries et artistes émergents, et une rencontre avec Bilal Hamdad autour de sa première exposition au Petit Palais.

Pour sa grande entrée à Art Basel Paris, Airbnb mise sur deux visages bien connus du paysage créatif hexagonal : Loïc Prigent, regard piquant et plume incisive du documentaire mode, et Bilal Hamdad, peintre parisien qui impose ses toiles monumentales inspirées par l’urbain.

Deux expériences exclusives signées Loïc Prigent et Bilal Hamdad à Art Basel Paris

D'un côté, Loïc Prigent, chroniqueur malicieux des coulisses de la mode, transformera Oh La La ! (le 24 octobre), la section réservée aux galeries émergentes, en terrain de jeu narratif. Pas de visite compassée : on circule à son rythme, on recueille ses anecdotes, on croise les galeristes et on se glisse ensuite dans le Collectors Lounge, antre feutré des collectionneurs. À l’autre bout du parcours, le Petit Palais deviendra l’écrin de Bilal Hamdad (du 22 au 24 octobre). Le peintre, qui transpose l’urbanité parisienne en toiles monumentales, guidera lui-même les visiteurs au cœur de Paname, sa première exposition institutionnelle. La déambulation s’achèvera par un échange en petit comité, entre confidences et éclats plus légers, dans un salon tenu à l’écart.

Ces deux rendez-vous lancent le pacte officialisé ce mardi 23 septembre entre Airbnb et Art Basel, après leur collaboration à Art Basel Miami Beach en 2024. Cette fois, trois ans de collaboration, de Paris à Miami Beach en passant par Bâle, assortis d’une enveloppe de 1,2 million de dollars pour permettre aux artistes émergents et à leurs galeries de circuler entre les foires. « Grâce à cette collaboration, nous mettrons en relation les amateurs d’art avec des personnalités inspirantes du monde artistique, offrant un accès privilégié et des expériences uniques. », résume Clément Eulry, directeur d’Airbnb France, Belgique et Pays-Bas. Et à Vincenzo de Bellis, Directeur artistique et directeur général des Foires Art Basel, de conclure : « L’engagement d’Airbnb à créer des expériences culturelles et de voyage significatives rejoint notre mission qui consiste à connecter les artistes, les galeries et les institutions avec une communauté élargie de mécènes et d’amateurs d’art. »

Infos pratiques :

Du 22 au 24 octobre, réservez sur Airbnb votre place pour visiter l’exposition de Bilal Hamdad aux côtés de l’artiste.

Le 24 octobre, découvrez l’initiative Oh La La ! d’Art Basel Paris en réservant votre expérience sur Airbnb.