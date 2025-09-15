Au Petit Palais, une exposition pour célébrer l'œuvre du peintre illusionniste Bilal Hamdad

Une vingtaine de ses tableaux (dont deux inédits) figurant la capitale et la collection permanente du lieu seront exposés au Petit Palais.

Bilal Hamdad est un illusionniste. Formé tour à tour aux Beaux-Arts de Sidi Bel Abbès et de Paris, l’artiste algérien brouille notre regard : est-ce de la photo ? De la peinture ? Un peu des deux, en réalité. Il faut s’approcher de ses œuvres pour mesurer la virtuosité de son pinceau, là où la frontière devient ténue entre les clichés qui l’inspirent et ses toiles à l’huile grand format, ultra-réalistes, représentant des paysages urbains. Pour les découvrir à Paris : du 17 octobre au 8 février 2026, une vingtaine de ses tableaux (dont deux inédits) figurant la capitale et dialoguant avec la collection permanente seront exposés au Petit Palais.

Quand ? du 17 octobre 2025 au 8 février 2026.

Où ? Petit Palais, avenue Winston-Churchill, Paris 8e.

Les expositions de la rentrée 2025

Oui, on sait : les vacances sont terminées. Mais réjouissez-vous : les musées parisiens aussi font leur rentrée, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils ont bien bossé sur leurs nouveaux programmes. Nina Chanel Abney, Gerhard Richter, Tyler Otobong Nkanga, Vassily Kandinsky, les mouvements Minimal et Art Déco ou l'ouverture de la nouvelle Fondation Cartier : découvrez ici les expos incontournables de cette saison automne-hiver 2025-2026.

Pierre Chareau — Bureau-bibliothèque des appartements intimes d’une Ambassade française à l’exposition internationale de 1925 1924-1925 © Les Arts Décoratifs / Luc Boegly

Du côté des ouvertures culturelles de la rentrée

La rentrée marque aussi la saison des ouvertures en tout genre. Alors qu’on vous listait les tables et les zincs les plus attendus, on s’attarde ici sur les nouveaux lieux culturels amenés à faire l’actualité à Paris et en banlieue pendant cette rentrée 2025. Ouverture de musée parmi les plus attendues de ces dernières années, salle indé, halle sportive – car oui, le sport est un objet culturel – ou village de la seconde main… Il est temps d’essuyer les plâtres !

