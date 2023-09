Alerte clichés : les 3 expositions photo qui vont shooter la rentrée à Paris

Ne cherchez pas : il est là, le dossier le plus cliché de Time Out. Indissociable de la rentrée et de l’automne – coucou Paris Photo et Photo Days –, le huitième art va encore une fois marquer le cru 2023 avec plusieurs expos particulièrement flashy. On vous en a extrait trois, entre fabuleux panorama à Pompidou, célébration du travail d’une pionnière et focus sur l’œuvre d’une reine de la couleur. 3, 2, 1, le petit dossier va sortir.

Corps à corps - Histoire(s) de la photographie, au Centre Pompidou

C’est la rencontre que le monde de la photo attendait : celle de l’immense fonds du Musée national d’art moderne et de la collection de Marin Karmitz, producteur, fondateur des cinémas MK2 et grand amateur de photographie. Confronter une collection publique et une privée, jusqu’ici, rien de nouveau sous le soleil. Pourtant, organiser ce type de dialogue avec une parité quasi totale n’avait encore jamais été tenté par un musée d’une telle envergure. Du 6 septembre au 25 mars 2024

© Copyright The Gordon Parks Foundation. Collection Marin Karmitz, Reproduction photographique : Florian Kleinefenn

Julia Margaret Cameron - Capturer la beauté, au Jeu de Paume

Pour cette première rétrospective consacrée à la photographe britannique Julia Margaret Cameron (1815-1879), le Jeu de Paume réunit une centaine de clichés retraçant la carrière de cette pionnière du portrait photographique. Des premières expérimentations aux compositions emblématiques, les photographies de Julia Margaret Cameron figurent parmi les premières photos artistiques, où le flou, l’erreur et l’imperfection contribuent à créer une galerie sensible et ultra-personnelle. Du 10 octobre au 28 janvier 2024

© Collection de la Royal Photographic Society au V&A, acquise avec l'aide généreuse du National Lottery Heritage Fund et de l'Art Fund. Museum no. RPS.1093-2017.

Viviane Sassen – Art & Fashion à la MEP

Enfin ! A la rentrée, la MEP présentera la première rétrospective française consacrée à l’artiste néerlandaise Viviane Sassen, reine de la couleur et de la composition, chouchoute du monde des médias et de la mode. Mais attention, loin de n’être “qu’une” photographe de magazine, Sassen prouve, à travers 200 créations présentées à la Maison européenne de la photographie, qu’elle est une artiste totale, qui maîtrise aussi bien les prises de vues et tirages que la peinture, le collage et la vidéo. Une esthète touche-à-tout qu’il était grand temps de célébrer. Du 18 octobre au 11 février 2024