Les meilleures expositions peinture du moment à Paris

C'est un alignement des astres assez unique dans l'Histoire de l'art. Le XXe siècle balbutiant, des artistes venus d'Europe et du monde entier, dont beaucoup sont Juifs, débarquent à Paris. A la recherche d'une atmosphère sereine et sûre pour laisser libre cours à sa créativité, ce groupe, qui sera plus tard défini comme "l'Ecole de Paris" (appellation décrivant davantage un phénomène générationnel qu'un courant artistique uniforme), va plus que jamais mettre la Ville Lumière au firmament de l'art moderne. Parce que cette "école" est remplie de premiers de la classe. Les noms ? Ossip Zadkine, Amedeo Modigliani, Sonia Delaunay, Jules Pascin, Chaïm Soutine, Marc Chagall et tant d'autres… Pour la leçon en expo, ça se passe au musée d'Art et d'Histoire du judaïsme avec près de 130 œuvres au programme.