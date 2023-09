Les 10 expositions les plus attendues de la rentrée 2023

Peintures et rétrospectives à la pelle, on vous dit tout sur la rentrée des musées.

Oui, on sait : les vacances sont terminées, ouin ouin. Mais réjouissez-vous : les musées aussi font leur rentrée, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils ont bien bossé sur leurs nouveaux programmes. Vincent Van Gogh, Agnès Varda, Amedeo Modigliani ou Viviane Sassen : découvrez les expos incontournables de cette saison automne-hiver 2023-2024.

Nicolas de Staël au musée d'Art moderne

Avis aux déprimés de la grisaille parisienne : le musée d’Art moderne va mettre une bonne dose de couleurs dans votre quotidien grâce à une immense rétrospective consacrée à Nicolas de Staël (1914-1955). Grand nom de la scène artistique française d’après-guerre, le peintre n’avait pas été exposé en solo à Paris depuis sa monographie au Centre Pompidou en 2003. Au programme ? Quelque 200 tableaux, dessins, gravures et carnets venus de collections publiques et privées, qui agissent sur le moral trois fois mieux qu’une luminothérapie couplée à un shot de vitamine C. L’occasion de revenir de façon chronologique sur l'œuvre et la vie passionnante de cet exilé russe fan de foot, dont les paysages pop flirtent magnifiquement avec l’abstraction. Du 15 septembre au 21 janvier 2024

© Photo Annik Wetter © Adagp, Paris 2023

Amedeo Modigliani - Un Peintre et son marchand, au musée de l’Orangerie

C’est assez tendance depuis quelques années : faire découvrir le travail d’un peintre à travers sa relation avec son marchand principal. Le musée de l’Orangerie n’y échappe pas et se penche sur l’implication de Paul Guillaume dans la production d’Amedeo Modigliani (1884-1920). Avec cette expo thématique, le musée reviendra sur la relation artistique et amicale liant le peintre bohème et le collectionneur, qui aurait tenu entre ses mains près de 150 peintures et dessins. Artiste sulfureux et révolutionnaire, Modigliani a joui du soutien indéfectible de Paul Guillaume jusqu’à sa mort – il en fera même le sujet de sa toile emblématique Paul Guillaume, Novo Pilota. Du 20 septembre au 15 janvier 2024

© RMN-Grand Palais (Musée de l'Orangerie) / Hervé Lewandowski Amedeo Modigliani Paul Guillaume, Novo Pilota, en 1915 Musée de l'Orangerie

Van Gogh à Auvers-sur-Oise, les derniers mois, au musée d’Orsay

Grande première dans la pantagruélique liste d’expositions consacrées à Vincent Van Gogh (1853-1890) ! La prochaine monographie du musée d’Orsay se concentrera sur la production de l’artiste à Auvers-sur-Oise, qu’il a habité durant les deux derniers mois de sa vie, magnifiquement mise en image dans le biopic de Maurice Pialat. Une période extrêmement productive : 74 tableaux et 33 dessins réalisés en seulement 61 jours, parmi lesquels les iconiques L’Eglise d’Auvers-sur-Oise et Champ de blé aux corbeaux, qui témoignent du renouveau créatif de Vincent Van Gogh dans la dernière période de sa vie tourmentée. Du 3 octobre au 4 février 2024

© Van Gogh Museum, Amsterdam

Chagall à l’œuvre, au Centre Pompidou

Après avoir été la star de l’Atelier des Lumières, Chagall débarque en deux dimensions au Centre Pompidou pour une exposition XXL. Organisée grâce à la maousse donation Meyer – comptant 127 dessins, cinq céramiques et sept sculptures –, cette monographie reviendra sur son rapport à la musique et au monde du spectacle en nous plongeant notamment dans les coulisses de la création de ses plus belles mises en scène, des costumes et décors de L’Oiseau de feu d’Igor Stravinsky (joué par le New York Theatre Ballet en 1945) au plafond de l’Opéra Garnier commandé à l’artiste en 1962. A découvrir également : un ensemble de céramiques, collages et sculptures réalisés des années 1950 à l’aube des années 1970. Du 4 octobre au 26 février 2024

© Adagp, Paris. Photo : Centre Pompidou, Mnam-Cci/Audrey Laurans/Dist. Rmn-Gp

Julia Margaret Cameron - Capturer la beauté, au Jeu de Paume

Pour cette première rétrospective consacrée à la photographe britannique Julia Margaret Cameron (1815-1879), le Jeu de Paume réunit une centaine de clichés retraçant la carrière de cette pionnière du portrait photographique. Des premières expérimentations aux compositions emblématiques, les photographies de Julia Margaret Cameron figurent parmi les premières photos artistiques, où le flou, l’erreur et l’imperfection contribuent à créer une galerie sensible et ultra-personnelle. Du 10 octobre au 28 janvier 2024

© Collection de la Royal Photographic Society au V&A, acquise avec l'aide généreuse du National Lottery Heritage Fund et de l'Art Fund. Museum no. RPS.1093-2017.

Viva Varda !, à la Cinémathèque française

Agnès Varda (1928-2019), la coupe au bol la plus célèbre du cinéma, est à la fête à la Cinémathèque. La célèbre institution du 7e rassemble près de 250 œuvres le temps de cette giga-rétrospective, soit le plus gros ensemble jamais réuni pour parler de la réalisatrice. Organisé de façon thématique, le parcours revient sur les 70 ans de carrière de la plus grande figure féminine de la Nouvelle Vague, mais aussi sur ses engagements, ses nombreux voyages ou son goût pour les arts et les animaux. Extraits de films, objets inédits, accessoires de sa collection personnelle, photos, documents d’archives… Tout, tout, tout, vous saurez tout sur Varda. Du 11 octobre au 28 janvier 2024

© Cinémathèque française

Mark Rothko à la Fondation Louis Vuitton

Qui de mieux que le roi du pinceau Mark Rothko (1903-1970) pour inaugurer cette saison picturale parisienne ? C’est à la Fondation Louis Vuitton que ça se passe, qui réunit pour l'occasion une centaine d'œuvres provenant de grandes collections institutionnelles et privées, de la famille de l’artiste à la Tate de Londres en passant par la National Gallery of Art de Washington. Suivant un parcours chronologique, cette immense rétrospective compte bien se déployer dans tous les espaces de la fondation, qui promet de faire honneur aux formats grandioses du peintre abstrait. Du 18 octobre 2023 au 2 avril 2024

© 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 2023.

Picasso - Dessiner à l'infini au Centre Pompidou

A l’occasion du cinquantième anniversaire de la mort de Picasso (1881-1973), le Centre Pompidou imagine une immense expo axée sur les talents de dessinateur de l’Espagnol grâce à un ensemble réunissant près de 1 000 œuvres. Carnets, dessins et gravures – dont la plupart sont issus de la collection du musée Picasso-Paris – permettent de pénétrer dans l’univers graphique de Picasso et d’en apprendre un peu plus sur Pablo. Du 18 octobre au 15 janvier 2024

© RMN - Grand Palais - Mathieu Rabeau

Viviane Sassen – Art & Fashion à la MEP

Enfin ! A la rentrée, la MEP présentera la première rétrospective française consacrée à l’artiste néerlandaise Viviane Sassen, reine de la couleur et de la composition, chouchoute du monde des médias et de la mode. Mais attention, loin de n’être “qu’une” photographe de magazine, Sassen prouve, à travers 200 créations présentées à la Maison européenne de la photographie, qu’elle est une artiste totale, qui maîtrise aussi bien les prises de vues et tirages que la peinture, le collage et la vidéo. Une esthète touche-à-tout qu’il était grand temps de célébrer. Du 18 octobre au 11 février 2024

© Viviane Sassen et Stevenson (Johannesburg / Cape Town / Amsterdam)

Iris van Herpen au MAD

Que diriez-vous d’une petite expo fashion pour clôturer cette année 2023 ? Le MAD finit l’année avec une rétrospective immersive consacrée à la créatrice de mode néerlandaise Iris van Herpen. Son style avant-gardiste qui fait fusionner fringues, science et art se manifeste à travers des formes architecturales et poétiques. L’expo réunit donc une centaine de robes d’Iris van Herpen qui dialoguent avec des œuvres d’art contemporaines, des installations, des vidéos ou des photos. Prouvant, à ceux qui en doutaient encore, que la mode est bel et bien un art. Du 28 novembre au 28 avril 2024