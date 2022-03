Amateurs d'expériences musicales, votre festival préféré est de retour !

Après une excursion estivale, le Sonic Protest soigne son retour avec une 18e édition qui aura lieu du 15 mars au 3 avril 2022. Au menu de ce raout festivalier, des dizaines de concerts, performances et expos programmées dans 14 lieux dans et autour de Paris. L'inconnu et la découverte seront encore au rendez-vous – et c’est même pour ça qu’on vous conseille d'y aller !

Les plus aventureux d’entre vous seront sur le pont dès le concert d’ouverture de la pionnière allemande de l’expérimentation Limpe Fuchs, dans la cathédrale du Consulat. Puis, leur route passera par “les 6e Rencontres autour des pratiques brutes de la musique”, événement centré autour des musiques libres et du handicap, marqué par la carte blanche filée au sorcier catalan Pascal Comelade. Toujours dans l’expérimentation, le festival convie le charivari des claviers de Pianoise mais aussi l’expo Diffractions radicales d’Eric Cordier, bonne à faire suer de plaisir un journaliste de Tracks. Également intrigantes, cette performance A/V mi-morse mi-infrabasse du duo Alva Noto et Anne-James Chaton, ainsi que cette soirée électronique où tous les artistes joueront sur Distomobile, un système son de folie usiné par des geekos.

© Vincent Ducard

Mais que les (un peu) moins expérimentaux se rassurent, on vous a aussi stabiloté des dates à surveiller avec grande attention. A la volée, il y a cette soirée réunissant la Palermitaine synthpunkiste Maria Violenza et le one-man-band Reverend Beat-Man, tout comme le retour (très attendu) des tonitruants métalleux kényans Duma. Les suiveurs du circuit indé français apprécieront aussi le passage de Nathan Roche, chanteur échappé de l’asile du Villejuif Underground, auteur d'un brillant album de pop claudicante, qui sera accompagné pour l’occasion d’un big band all stars composé d’artistes à moins de 3 000 fans sur Facebook. Derniers noms donnés en loucedé, ceux de Hackedepicciotto, intense duo berlinois, et d’Ignatz & de Stervende Honden, dont la transe psychédélique nous fera traverser le périph (c’est à Gentilly) en saut à la perche.

Il va sans dire qu’on oublie un paquet d’événements. Mais palabrer des heures sur le Protest serait presque lui faire offense tant il s’est construit au fil des années sur l’expérience. Laissez-vous tenter par des choses inconnues, allez explorer les franges, vous ne le regretterez pas.

Pour le programme complet avec tous les concerts, événements et horaires, ça se passe sur le site du festival.

Quoi ? 18e édition du Sonic Protest

Quand ? Du 15 mars au 3 avril 2022

Où ? Dans une quinzaine de lieux à Paris et autour

Combien ? Selon les concerts et forfaits choisis (billetterie ici)