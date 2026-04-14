Après sept ans de travaux, le Palais de la Découverte rouvrira ses portes en 2027

Un temps annoncé à la Villette, le plus cosmique des musées de la capitale va retrouver les colonnades du Grand Palais

Sept ans après sa fermeture pour travaux, on va pouvoir redécouvrir le Palais de la Découverte, qui rouvrira ses portes en mars 2027 dans son palais d'Antin, dans l’aile ouest du Grand Palais, a annoncé lundi 13 avril Sylvie Retailleau, présidente d'Universcience, qui gère la Cité des Sciences de la Villette et le Palais de la Découverte.

Le musée des Sciences de Paris a pu délocaliser une partie des installations dans le 15e, face au parc André-Citroën, dans un espace nommé les Étincelles du Palais de la Découverte, tandis que le Palais des enfants était encore accessible au sous-sol du Grand Palais.

Le chantier touche donc à sa fin et le Palais de la Découverte, avec son planétarium iconique, va récupérer l’usage de sept galeries d’exposition l’année prochaine, avant une huitième en 2030, ainsi que le Palais des enfants. Tout est bien qui finit bien pour le musée, qui a failli être transféré à la Villette. GrandPalaisRmn souhaitait en effet récupérer la gestion de l’ensemble du bâtiment. “On n’est pas passé loin de ne plus l’avoir du tout”, a expliqué à l’AFP Sylvie Retailleau, qui prévoit l’inauguration "la première quinzaine de mars 2027”.

Où ? Palais de la Découverte, 17 avenue du Général-Eisenhower, Paris 8e.

Quand ? à partir de mars 2027.

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