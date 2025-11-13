Atelier CRAFT, le studio d’archis parisiens qui pense le design autrement

Ils ont démarré il y a dix ans dans un coin de hangar à la Station et cette année, ils ont imaginé une nouvelle terrasse adaptée au changement climatique pour le Trabendo. Par petites touches, atelier CRAFT montre qu’une autre manière de faire du design est possible à Paris.

« Transformer le design par le faire ». Voilà le credo devenu manifeste qu’Atelier CRAFT fait essaimer depuis 2016 dans les mondes de l’architecture et du design. C’est au fil des différentes phases de construction et d’aménagement de la Station que ce studio aujourd'hui mené par le trio d’archi/designers/constructeurs Minh Ta, Roman Szymczak et Lucas Abtey a façonné, expérimenté et poli ce style de « concepteurs-faiseurs ». Mêlant bois, matériaux industriels et détournement d’objet, leur geste creuse le sillon d’une architecture réversible pensée avec des « structures modulables entièrement démontables », leur marque de fabrique. Une démarche qui trouve aussi bien écho dans les domaines de la culture, des marques que du social, avec la fierté revendiquée d’avoir aidé à bâtir l’aire de repos pour les mineurs isolés de la Station. L’horizon des 10 ans en vue, on leur a posé quelques questions pour comprendre cet acte de penser avec les mains.

© VICTORIA TANTO

Quelle est l’origine d’atelier CRAFT ?

Atelier CRAFT, c’est un architecte qui refusait de faire de l’architecture derrière un bureau, un modéliste 3D à qui on disait qu’il ne pouvait pas être designer, et un diplômé d’école de commerce reconverti. Quand atelier CRAFT est fondé en 2016, c’est avant tout pour combler un manque ressenti dans nos filières respectives sur la question de notre rapport au faire et à la matérialité des choses. Initialement, nous avons développé l’atelier avec pour unique démarche de “construire ce qu’on dessine et dessiner ce qu’on construit, peu importe le sujet”. Aujourd’hui, nous concevons et fabriquons des projets à la croisée de l’architecture, du design et de la scénographie dans les domaines de la culture, du retail et du social.

© Arnaud Wolff

Pouvez-vous décrire votre style ?



Dès la création du studio, nous avons revendiqué une pratique de concepteurs-faiseurs où la pensée est indissociable du travail manuel. Mais ce n’est qu’au bout de plusieurs années, à force de faire, de défaire et de refaire, que nous avons commencé à façonner un langage postindustriel, et identifié nos obsessions pour le détournement d’objets, pour les assemblages, pour la matière brute et pour les savoir-faire.

© Alexandra Mocanu

Vous situez-vous dans un courant ?

Plutôt qu’un courant, on se sent proches de ce mouvement de remise en question des modes de production établis. En Europe, on pense par exemple aux studios Assemble à Londres, TAKK à Barcelone, BAST à Toulouse ou raumlabor à Berlin.

Avez-vous des bâtiments ou des créations qui vous ont inspirés ?

Les objets et bâtiments qui nous inspirent le plus ne sont pas forcément des œuvres majeures. Nous nous nourrissons des objets fonctionnels qui nous entourent : un pont à l’abandon de la Petite Ceinture parisienne, une table de drapier des années 1900, une usine de traitement des eaux, un comptoir de street food, une tente de camping…

© Victoria Tanto

Pouvez-vous raconter le rôle qu’a eu la Station, et ses différentes moutures, dans l’évolution d’atelier CRAFT ?

Dès la création de notre studio, nous avons cherché un atelier pour “faire” puisque c’est le centre de notre pratique. Deux mois avant l’inauguration, la Station avait absolument besoin d’une scène, mais personne pour la construire. Nous leur avons donc proposé un troc : dessiner et construire la scène actuelle en échange d'un bout de hangar pour que nous puissions nous installer et développer le studio. Ce projet de scène était notre tout premier rapport à un objet de dimension plus architecturale avec un usage fréquent et intensif. C’est aussi une structure modulable et entièrement démontable, ce qui est devenu aujourd’hui l’une de nos marques de fabrique. Chaque année, le projet a grandi un peu plus et à chaque fois, le collectif Mu nous a fait confiance et permis d’expérimenter : un appentis en bois pour accueillir une mini-cuisine et un espace de danse, l’aménagement de l’intérieur de la Station Sud avec la création d’un bar…

© CRAFT

Pour le nouveau lieu, nous avons transformé ce bâtiment industriel en une vraie salle de concert avec, pour la première fois, l'introduction de matériaux de réemploi dans la conception. Le préau en bois et ses marches en forme d’agora nous ont permis de poser les bases de certains principes d’architecture réversible que nous développons encore aujourd’hui. Enfin, le dernier projet auquel nous avons participé et qui nous tient particulièrement à cœur est l’aire de repos. En résumé, la Station a été aussi bien un terrain de jeu, une école et un incubateur qui a participé à poser les bases de notre pratique actuelle de designers-constructeurs.

© Victoria Tanto

Si vous deviez citer trois projets matriciels du studio, quels seraient-ils ?

Récemment, il y a eu les projets Back Market Lab à Bordeaux et à Paris, le Corner New Balance à Citadium ou la nouvelle terrasse du Trabendo, imaginée pour s’adapter au changement climatique. Mais si l’on devait ne retenir qu’un projet qui synthétise notre pensée en tout point et à toutes les échelles, ce serait AMBACTOS, La cuisine de l’ambassade de demain (2025), qu’on a présenté au Salon des Nouveaux Ensembliers.