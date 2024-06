Au Casino de Paris, une Fête de la Musique solidaire avec toutes les nouvelles têtes du rap français !

Qui a dit que la nouvelle génération de rappeurs n’était pas consciente ? Dans le sillage du concert organisé par le rappeur Tif pour recueillir des fonds pour les civils palestiniens, son collègue Khali, en collab avec le collectif Undercover et Foot Locker, a annoncé une Fête de la Musique solidaire au Casino de Paris. Le topo ? Tous les bénéfices seront reversés à l’asso Médecins du Monde, actuellement particulièrement active en Palestine, au Congo ou en Syrie.

Les plus aventuriers de la new gen

Et attention, au micro, les orgas ont attiré les artistes les plus aventuriers de la new gen du rap français – que des hommes par contre. Niveau name dropping, ça donne, en plus du GO Khali, So La Lune, Winnterzuko, Malo, J9UEVE ou Thahomey.

Côté solidarité, en plus des tickets à 12 € donnant accès à la soirée, une série limitée de t-shirts à 25 € a été annoncée. De quoi frimer consciemment ou ravaler le seum pour celles et ceux qui n’auront pas eu de places.

Quand ? vendredi 21 juin 2024, de 18h à 22h30.

Où ? Casino de Paris, 16 rue de Clichy, Paris 9e.

Combien ? De 12 à 25 € (billetterie et boutique en ligne ici).