Au siège de l'Unesco, une expo gratuite retrace en photos les cérémonies d'ouverture des JO

En alignant une série de 139 clichés capturant les plus beaux moments des cérémonies d’ouverture et de clôture sur un siècle le long des grilles de l’Unesco, cette exposition – qui aurait très bien pu démarrer avec trois roues dans le fossé pour ce jeu de mots aussi inspiré qu’un tapis de course – vous mettrait presque la larme à l’œil et l’esprit olympique à la boutonnière : scènes de ferveur populaire, corps athlétiques aux abdos saillants et visages tordus par la liesse, médaillés d’or genoux à terre ou enroulés dans un drapeau, instantané d’un stade constellé d’un vol d’oiseaux… Autant de moments qui n’auraient aucun sens hors contexte olympique – un individu en microshort et au pas de course levant les bras au ciel serait manifestement catégorisé parmi les grands dangereux – et que l’on se plaît à classer au patrimoine mondial de l’humanité.

Quand ? Jusqu'au 30 septembre 2024.

Où ? 7 place de Fontenoy-Unesco, Paris 7e.