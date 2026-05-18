Avant sa fermeture pour trois ans, ce lieu chéri de l’underground installé dans une ex-gare organise une beauté de festival

Il y a quelques semaines, la précieuse Station annonçait sa future pause pour trois ans de travaux. Passée l’émotion, il est désormais temps de profiter à fond du lieu d’ici à sa fermeture le 31 octobre - soit un bon moyen pour aider le lieu à amortir ce triennat de pause forcée. Première quille ces 20 et 21 mai avec la dixième édition de son festival maison Garage Mu, du nom de l’originel espace ouvert par le collectif Mu, les tenanciers de la Station.

Une prog bien inscrite dans les marges

Un millésime jubilé qui célébrera ce pan punko-électronico-rock bien inscrit dans les marges cher au lieu. Il y aura le tambourinant duo catalan Dame Area ; les Irlandais bien post-punk bien militants M(h)aol ; le poppeux aussie Way Dynamic ; ou encore le trio de Nantaises Île de Garde, dernière trouvaille du label Born Bad, et leur style cinémato-synthétique bon à accompagner un thriller féministe. Tellement Station.

Quand ? Mercredi 20 et jeudi 21 mai 2026

Où ? La Station - Gare des Mines, 29 avenue de la Porte d’Aubervilliers, Paris 18e

Combien ? De 14 à 25 € (billetterie ici)