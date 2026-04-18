Après dix ans à célébrer la contre-culture, la mythique Station annonce sa fermeture pour trois ans !

Les fermetures de lieux, vous avez beau avoir été mis au parfum un peu avant et vous y être préparé, quand le couperet tombe, ça pique toujours autant. Surtout quand ce lieu s’appelle la Station – Gare des Mines, le lieu préféré de votre lieu préféré. Car oui, cet Eden des marges musicales devenu refuge pour tant d’esthétiques, de gens et de luttes, a officialisé sa fermeture temporaire pour trois ans à partir du 31 octobre 2026.

Trois ans à tenir

Une info à digérer en plusieurs phases. Pour celles et ceux qui verraient la pinte à moitié pleine, cela signifie que le collectif MU, l’entité derrière le lieu, a réussi à pérenniser un lieu dans ce qui sera le futur quartier de la porte d’Aubervilliers. Un exploit lorsque l’on sait que la Station avait une expérience de vie initiale de six mois et la preuve de son aspect essentiel dans la vie contre-culturelle parisienne.

Sauf qu’en attendant l’ouverture de cette Station toute belle, toute neuve, aux contours encore non dévoilés, il va falloir tenir pendant trois ans pour l’équipe en place, dont le modèle repose à 85 % sur ses recettes propres, comprenez le bar et la billetterie. Alors comment faire face à cette fermeture ? Si l’idéal sera de trouver un espace temporaire, une cagnotte de soutien a été ouverte et surtout la Station bat le rappel à ses suiveurs (et aux autres) pour faire fonctionner la machine à plein régime d’ici au 31 octobre, annonçant par exemple mettre en place un « tarif soutien […] sur certains événements clés pour celleux qui en ont les moyens. » Bref, voilà dix ans que la Station apporte le bonheur, il est temps de lui rendre la pareille. Vous lui devez bien ça.